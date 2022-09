EXATLON: Erasmo Provenza estalla contra los que lo critican: “Dejen de seguirme”

Tras su paso por cuatro temporadas de EXATLON Estados Unidos, Erasmo Provenza se ganó el corazón de miles de televidentes que aplaudían su labor como presentador del reality show de Telemundo, pero tal parece que ahora el exanimador está recibiendo látigo por parte de algunos de sus fans.

Así lo reveló el venezolano, quien últimamente se ha dedicado a compartir graciosos videos de TikTok en sus redes sociales, pero que no han sido del agrado total de muchos cibernautas.

El antiguo presentador de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, compartió un video grabado desde su auto, en el que mostró su molestia ante la avalancha de críticas, donde aprovechó para “cantarles la tabla”.

Erasmo empezó revelando los mensajes que recibe sobre sus videos y dejó claro que no piensa cambiar su estilo, pues manifestó que desde que salió de la televisión no tiene por qué rendirle cuentas a nadie y está en un momento en su vida donde hará todo lo que su voluntad le dicte.

“Quiero aprovechar estos pocos segundos que tengo para enviar un mensaje a todos aquellos que me están criticando por el contenido que estoy subiendo a mis redes sociales… qué me he vuelto vulgar, qué me he degradado… qué de haber trabajado en televisión, de haber sido una figura pública, famoso, como algunos me han escrito, me he vuelto una persona que ya dejé de ser ejemplo”, comentó el comunicador, quien acto seguido estalló con furia.

“No me rompan más las pelotas y dejen de seguirme, porque yo ya no pertenezco a ningún canal de televisión, a ningún medio de comunicación, y ya no tengo que representar la voluntad de absolutamente nadie, salvo la mía”, advirtió el exconductor de EXATLON Estados Unidos.

Erasmo fue más alla y mencionó que por ahora lo que menos le interesa es complacer a los demás y tiene cero interes en ser famoso.

“No tengo que seguir ninguna línea editorial, salvo la mía. Y por primera vez en 17 años, estoy utilizando las redes sociales como me salga del forro… entonces, repito: no quiero ser famoso, no me interesa lo que muchos hacen a través de estas redes sociales, que quieren ganar seguidores y quieren conseguir la aprobación de la gente. No me importa”, aseveró la antigua estrella de Telemundo.

El reportero, quien goza del cariño de miles de televidentes, que forman parte del grupo que no le critica sus nuevos videos, zanjó el asunto mandando un mensaje contundente a sus detractores.

“Yo estoy utilizando las redes sociales como me da la gana, por primera vez en mi vida. Y tú, querido amigo, tienes la solución en las manos. No me critiques, no me rompas más las pelotas y deja de seguirme… es sencillo”, concluyó Erasmo Provenza.

