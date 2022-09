EXATLON MUNDIAL: Erasmo Provenza muestra que está listo para la batalla MUNDIAL

Para nadie es un secreto que desde que Erasmo provenza se fue de EXATLON Estados Unidos, sus fans han estad pidiendo casi que a gritos que el exconductor del reality show regrese al programa.

Y aunque algunos mensajes compartidos en las últimas semanas por el expresentador de televisión alcanzaron incluso a ilusionar a más de un fan con una eventual llegada del venezolano a la conducción de la “Competencia más feroz del planeta”, Erasmo no solo no será parte del show de Telemundo, sino que anda muy alejado de la pantalla chica.

Sin embargo, y justo cuando faltan pocos días para que inicie la séptima temporada de EXATLON, a la que han bautizado como EXATLON MUNDIAL, que se llama así en honor al Mundial de fútbol, el exconductor del show dejó ver que también está motado en la onda mundialista

Así lo mostró el comunicador en su cuenta de Instagram, donde anunció con mucha alegría que como buen amante del fútbol, y a la espera de que comience el Mundial de Catar, ya tiene algo que para los fanáticos del balompié es todo un tesoro.

Erasmo presumió que tal como hizo con el Mundial de Rusia, ya cuenta con el famoso álbum de Panini, de colección, que se llena con todas las imágenes de las selecciones y los futbolistas que se disputan la Copa del Mundo.

El exconductor de EXATLON Estados Unidos publicó un video en el que se oye una voz haciendo un conteo, mientras Erasmo muestra sus dedos y mágicamente aparece el álbum de Catar.

“¡Y me llegó el tapa dura! ¡EL QUÉ ES! 💥🇺🇸👏⚽️ Gracias a mi hermano @jlariot por el delivery… 👍🏻👍🏻👍🏻”, dijo el animador, a través del mensaje con el que compartió el video.

De inmediato las reacciones no tardaron en llegar y sus fanáticos le preguntaron “Dónde lo conseguiste”, “Dónde lo compraste?”, pues es un álbum de lujo que muchos quisieran tener.

A pesar de que Erasmo está en la onda mundialista, eso no significa que será parte de EXATLON Mundial, lo que fans del comunicador estaban ansiando.

Hace unas semanas Erasmo tomó un crucero a las Bahamas con su familia, y allí, como si EXATLON “lo persiguiera”, se encontró con un querido atleta de la quinta temporada, hecho que el venezolano reseñó en su Instagram.

“Y me topé con @beltre__ en alta mar y cuántas anécdotas e historias nos contamos de algunos personajes… 😂🤣💥🙏🏻 No coincidimos en #ExatlonEEUU y vaya que me hubiera gustado coincidir. ¡Abrazos, figura! Tan equivocados no estamos, ¿eh? 🍾🎉🚢😎”, dijo Erasmo, a quien sus fanáticos le mandan siempre buenas vibras y no pierden oportunidad para manfestarle el cariño y admiración que le profesan por ser el profesional que es y haber dejado huella en la Competencia más feroz del planeta.

¡A disfrutar del álbum del Mundial!