Erasmo Provenza vuelve a hablar de EXATLON: ¿Mandó un mensaje con esta foto?

En los últimos días los fans más fieles de Erasmo Provenza no han parado de manifestarse en las redes sociales asegurando que extrañan al conductor de televisión en la animación de la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

Y faltando poco para que inicie la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos, el exconductor de las primeras cuatro temporadas del reality show de Telemundo, que se fue del show en medio de una polémica, volvió a hablar del programa.

El venezolano, quien se ha referido poco al show de Telemundo luego de su renuncia en la cuarta temporada, esta vez sacó a la luz una fotografía de sus primeros momentos en el programa y muchos se preguntan si estará enviando algún tipo de mensaje en clave.

Erasmo colgó en su red socialuna imagen de la primera temporada de EXATLON que presentó, acompañádo de varios atletas del show, y no pudo evitar compartir un mensaje emotivo sobre aquellos momentos que vivió en las arenas de EXATLON.

En su publicación, el animador de televisión aprovechó para mencionar a varias figuras que conoció en el programa, con quienes forjó bellas amistades y para afirmar que pasar por ese show lo marcó.

“#TBT de lujo. A 4 años del inicio de una historia que marcó mi vida y la de muchos tanto en lo positivo como en lo negativo. 💥👍🏻🇺🇸 Coseché lindas amistades, entre ellas @tommyramos_pur, @sebastiancaicedo, @rebolaxe, @eliastiradopr, @merteljorge, @michelle_lewin, @jimmy_lewin”, dijo el presentador de televisión, reconociendo que su labor en el programa no se podrá olvidar.

“Esos momentos, los lindos, nadie los borrará, así como nadie podrá borrar las huellas que ahí dejé. ¡Con todo!”, agregó Erasmo.

Tras compartir su mensaje, las reacciones no s ehicieron esperar y más de uno se sumó al llamado en redes de que regrese pronto al reality de Telemundo.

“Se te extraña en Exatlon Erasmo 🙌🙌”, “La mejor temporada de exatlon 😍❤️”, “se le extraña muchísimo en ese programa. Yo mis respetos para el que está en turno, pero desde que usted se fue, yo jamas he mirado ese programa, pues a mi en lo personal no me gusta 👏👏👏👏👏👏👏👏🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌”, fueron algunos de los comentarios que saltaron a la red.

“Vuelve Erasmo, se te extraña en Exatlon😢😢😍😍😍❤️❤️❤️”, “❤️❤️❤️ Fuiste el mejor Erasmo ❤️😂” y “Divinos, un reencuentro para saber de ellos”, agregaron otros seguidores del show.

Incluso uno de los fans de Erasmo mencionó a otros realitys que no le gusta y exgió que Exatlon comience pronto en la pantalla d enuevo, y con el comunicador de regreso.

“Ufff el verdadero staff y producción! @fidelduran_executive_producer for ever the best!!!”, “#Teamprimeratemporada ❤️💙❤💙❤”, “Que vuelva pronto Exatlon porque la casa de los famosos no me gusta, todo es chisme ahí y lo de la cocina tampoco por favor que vuelva la@séptima temporada pronto eso sí es un programa entretenido”, comentó el fan.

Dinos si crees que Erasmo Provenza regresará a alguna de las próximas temporadas del show.