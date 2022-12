EXATLON: Chelly Cantú confiesa que tenía una imagen equivocada de Ana Parra

Si hay una autoridad que cuenta con toda la experiencia para poder hablar de los atletas de EXATLON Estados Unidos es Chelly Cantú. La mexicana no solamente es la campeona de la primera temporada del reality show de Telemundo, sino que además, en su rol de copresentadora del programa, ha visto de cerca a todos los deportistas que pasan por “las arenas más feroces del planeta”.

Y en una charla con Ahoramismo, la exgimnasta profesional hizo una confesión sobre una de las atletas que actualmente compite en EXATLON All Stars, y no tuvo pelos en la lengua para decir que cuando la vio no pensó que fuera a ser la grandiosa deportista y competidora que es.

Chelly habló de Ana Parra, y recordó que cuando la guapa colombiana llegó a la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, creyó que iba a ser eliminada rapidamente.

Pero todo cambió pronto, tras ver a Ana en cada pasada por los circuitos, y no solo cambió su impresión inicial sobre la exreina de belleza, sino que la empezó a ver como una de las grandes favoritas para ser campeona.

“Yo te soy sincera. Yo cuando la vi (a Ana Parra), pensé que iba a ser de las primeras en irse, osea, simplemente por pensar yo en lo de (que ella era) modelo, y que se veía como modelo y no se veía como atleta, pensé eso”, dijo la coanimadora de EXATLON All Stars.

Chelly agregó que luego cuando la vio “sacando una fuerza tremenda”, se quedó con la boca abierta y se convirtió en una de sus admiradoras.

La mexicana mencionó que le dolió ver que Ana Parra debió salir de la competencia tras sufrir una lesión en la nariz en las semifinales, pues se quedó con las ganas de saber si hubiese sido campeona.

“Definitivamente cuando un atleta sale por lesión u otro motivo, es como ‘chin me hubiera encantado ver hasta donde llegaba’. No es lo mismo que cuando salen por elimnación, entonces la verdad me hubiese gustado ver a Ana Parra hasta el final, que a la mejor, nunca sabremos, pero a la mejor ella hubiera sido la campeona”, dijo Chelly.

La propia Ana Parra reveló que ni siquiera ella misma confiaba en ella, y tras saber que muchas personas al principio no la vieron como una atleta fuerte, no las culpó y por el contrario les agradeció por haberla impulsado a ser mejor.

“Recuerdo mucho la conversación que tuve con Dios después de haber ganado (un cupo en el show) 🙌🏼 Yo me reía sola… era una risa nerviosa. Apenas me estaba dando cuenta que yo… YO, Ana Parra, una persona como cualquiera que le guste el deporte, la eligieron entre miles de personas que aplicaron para competir contra atletas profesionales y sin darme cuenta le metí tanto corazón a esto que pude llegar hasta donde llegue”, dijo la ingeniera civil.

“No culpo a toda la gente que no tuvo fé en mí al principio, porque ni yo la tenía, por eso no me creía lo que estaba pasando”, dijo la hoy estrella del reality de Telemundo. “No te pongas límites ni barreras. Si quieres alcanzar el cielo, lo puedes hacer. Solo confía en ti ciegamente 💙”.