EXATLON: Ana Parra compitió para ser Miss Colombia: ¿Por qué no ganó?

Ana Parra, la integrante del team Contendientes de EXATLON All Stars, es toda una cajita de sorpresas. La atleta no solamente es una mujer entregada al deporte, llena de disciplina, exitosa empresaria, modelo e ingeniera civil, sino que además hace 8 años intentó probar suerte en los concursos de belleza, con la aspiración de convertirse en Miss Colombia, pero la suerte no estuvo de su lado.

La preciosa colombiana, quien actualmente tiene 27 años, y está felizmente casada, confesó que cuando apenas tenía 18 años, gracias a su belleza y personalidad, la convencieron para participar en el concurso que elegiría a la representante de su departamento, el Valle del cauca, para ir al reinado nacional, y aunque intentó brillar con luz propia, no logró su cometido.

La joven se convirtió en la reina de Sevilla, Valle, el hermoso pueblito donde nació y se crió, al que tanto presume en redes sociales con mucho amor, y se lanzó a buscar la corona de su departamento para ir al Miss Colombia, luciéndose en sus desfiles en traje de baño y gala y convirtiéndose en gran favorita del público, pero no del jurado

Al final, el sueño de Ana Parra de ser reina en el 2014 quedó truncado y no pudo ir al reinado nacional, que eventualmente ganó la famosa ex Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, quien se quedó con la corona nacional y representó a su país en Miss Universo, donde ocurrió el penoso momento con el presentador Steve Harvey, quien la nombró como reina, siendo la primera finalista.

Y aunque la concursante del reality show de Telemundo no se arrepiente de la experiencia que vivió como reina de belleza, al mirar atrás, asegura que no ganó el certamen en el que participó porque no estaba preparada como se necesitaba.

Tras defender el cetro y la corona de Señorita Sevilla, la colombiana asegura que aprendió una lección que le ha servido mucho para enfrentar retos grandes en su vida, como EXATLON Estados Unidos: siempre hay que prepararse muy bien con la meta del triunfo en la mente.

“Creo que (no gané el reinado) porque no estaba tan preparada como podía, pues era muy chiquita (joven), pero me gocé la experiencia y disfruté de todo”, confesó la exreina en diálogo con Ahoramismo.

Candidatas Srta Valle 2014 – 2015 Desfile en traje de baño El Comité de Belleza del Valle del Cauca, Combelleza, presentó ante el público asistente y los medios de comunicación a las trece candidatas que compiten por la corona de Señorita Valle del Cauca 2014-2015 en traje de baño. El evento se llevó a cabo en los alrededores de la piscina del tradicional Hotel Intercontinental de… 2014-06-12T20:37:30Z

Su paso por los concursos quedó ahí, aunque en redes sociales muchos fans le piden que se lance de nuevo a buscar el título de Miss Colombia para representar a su país en Miss Universo, pues el cambio en las reglas del certamen, que ahora acepta mujeres casadas menores de 29 años, le daría esa opción.

Sin embargo, Ana ha preferido seguir su carrera de empresaria de trajes de baño e imagen de productos energéticos para el gimnasio, al igual que ahora tiene entre ceja y ceja poder salir victoriosa de EXATLON All Stars y sacarse la espinita que le dejó su paso por la quinta temporada del sehow, donde no pudo llegar a la gran final debido a un accidente en pleno circuito que la hirió en la nariz.

