EXATLON All Stars: Ana Parra confiesa que está muy asustada: ¿Por qué?

Este lunes 21 de noviembre se estrenó EXATLON All Stars, la edición que reúne a 12 atletas de antiguas temporadas junto a los 4 finalistas de EXATLON Mundial para disputarse los trofeos de campeón y campeona del encuentro, y Ana Parra es una de las grandes favoritas para ganar.

La atleta colombiana, quien debió salir de la competencia el año pasado en pleno duelo por la gran final, tras golpearse la nariz, llegó pisando fuerte a “las arenas más feroces del planeta”, pero hizo un aconfesión.

A pesar de ser considerada por muchos televidentes que siguen el reality show de Telemundo como una de las cartas fuertes para salir victoriosa con el trofeo de campeona y los $200 mil dólares de premio, la estrella Azul reveló que tiene pánico.

Así lo declaró la ingeniera civil, como se aprecia en un video compartido por la cuenta del programa en Instagram, en el que habló abiertamente sin ninguna postura.

“Yo confieso que estoy más asustada que quién sabe quién”, reveló la excncursante a ser Miss Colombia. “Saber que es este circuíto….. yo estaba muy emocionada por empezar, pero por qué me ponen aquí. Me dio mucho susto”, agregó.

La exreina de belleza colombiana, quien se ha declarado públicamente como una mujer de Dios y de fe religiosa, mencionó tras salir de la quinta temporada del reality show que haber llegado hasta donde llegó en la quinta temporada, la llenó de orgullo, al tiempo que sirvió para poder creer más en ella misma.

“Recuerdo mucho la conversación que tuve con Dios después de haber ganado (un cupo en el show) 🙌🏼 Yo me reía sola… era una risa nerviosa. Apenas me estaba dando cuenta que yo… YO, Ana Parra, una persona como cualquiera que le guste el deporte, la eligieron entre miles de personas que aplicaron para competir contra atletas profesionales y sin darme cuenta le metí tanto corazón a esto que pude llegar hasta donde llegue”, dijo la hoy concursante de EXATLON All Stars.

“Le decía a papá Dios: Señor, ¿es en serio? Es en serio lo que está pasando?. Yo? “GRACIAS”, agregó Ana Parra, quien confesó de paso que aunque al principio muchas personas no daban un centavo por su participación en el show, las entiende.

“No culpo a toda la gente que no tuvo fé en mí al principio, porque ni yo la tenía, por eso no me creía lo que estaba pasando”, dijo la deportista de alto rendimiento, destacando que una herramienta fundamental para poder triunfar en lo que cada quien se proponga es creer en sí mismo.

“No te pongas límites ni barreras. Si quieres alcanzar el cielo, lo puedes hacer. Solo confía en ti ciegamente 💙”, concluyó la modelo.

