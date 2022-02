¿Qué ha dicho Denisse Novoa sobre rumores de romance con mujeres?

Denisse Novoa no solo es una gran atleta, como lo dejó ver plenamente durante su paso por la quinta edición de EXATLON Estados Unidos, el año pasado, sino que es una excelente amiga, quien no tiene problema alguno en gritar a los cuatro vientos el amor y cariño que siente por sus amistades.

Y algo que su cercanía con amigas conocidas en el reality show de Telemundo le ha generado, es que sus propios fans se confundan un poco sobre el tipo de relación que la “Pantera” sostiene con algunas de ellas, y en más de una ocasión hasta le han preguntado si es lesbiana, o si ha tenido romances con mujeres exatletas de EXATLON.

El año pasado los rumores se dieron alrededor de comentarios compartidos por ella misma en su Instagram, cuando estuvo de vacaciones en Colombia con la exconcursante de EXATLON, Génesis Veliz, a quien ella definió como su alma gemela.

Y esta vez, luego de que a Denisse la visitara en Miami su amiga de EXATLON, Viviana Cazadora, del Team Famosos, los rumores de noviazgo volvieron a aparecer sober la mesa, a raíz de una foto compartida por la antigua integrante de los Rojos, donde se veían en una salida juntas a cine.

“Noche de películas… Y si me quedo?”, fue la frase de Viviana que desató suspicacias, que aumentaron cuando la Pantera Novoa respondió: “Y si te quedas, qué??”.

Acto seguido, fans de las dos atletas reaccionaron con comentarios como “hacen bonita pareja”, “Amigas o pareja??”, “se ven bien juntas”.

Y aunque “la Pantera Novoa” no se ha referido todavía a este nuevo falso romance que le endilgan, lo cierto es que en una entrevista con Ahoramismo el año pasado, la mexicana no tuvo ningún problema en responder sobre las insinuaciones de que le gustan las mujeres, y aseguró que no es lesbiana.

“No, (no soy lesbiana) nada que ver con nada que no tenga que ver nada más con amistad con ella (con la aguja Veliz). Nos dio risa, la verdad, viendo los comentarios, viendo cómo la gente aseguraba cosas, nos reímos juntas”, dijo la deportista en aquel entonces. “Lo que pasa es que realmente entre Génesis y yo siempre ha habido nada más que una bonita hermandad, amistad”.

Pero algo que la también actriz dejó ver es que no tiene ningún problema con que los fans hagan esas afirmaciones sobre su orientación sexual, pues jamás las ve como falta de respeto ni las recibe con molestia, ya que ve el amor entre personas del mismo sexo como algo normal, aunque no sea su caso.

“No soy lesbiana, pero si ese fuera el caso, yo lo diría, porque yo apoyo a toda la comunidad LGBT. Creo que el amor es amor, y realmente, siempre y cuando puedas ser tú, debes amar a quien quieras”, dijo Novoa.