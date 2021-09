Denisse Novoa se sincera sobre su orientación sexual: ¡Esto nos dijo!

En junio pasado, semanas después de haber sido expulsada de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, Denisse, “la Pantera” Novoa desató rumores sobre su orientación sexual, luego de compartir una serie de fotos y mensajes cariñosos con su amiga, Genesis Veliz.

Los rumores de que entre las exconcurantes de EXATLON habría una relación amorosa, se hicieron más grandes cuando Denisse Novoa colgó en su Instagram un mensaje en el que se refirió a la Aguja Veliz como su alma gemela, y ella también le respondió de modo amoroso. Desde allí nos seguidores de las atletas preguntaron de frente si las jóvenes estaban viviendo un romance y muchos hasta las felicitaron y aseguraron que hacían una bella pareja.

Y ante las dudas que generaron dichas imágenes y mensajes, hablamos directamente con la atleta mexicana, y sin ningún problema, y viendo los cuestionamientos como algo normal, Denisse abordó el tema y reveló si es o no lesbiana y cómo recibió los comentarios.

“Ella y yo nos moríamos de la risa con esos comentarios, porque para empezar, ella es casada. Tiene literalmente esposo, es su novio de toda la vida. Osea que es mi alma gemela, pero de amistad, es mi hermana, mi cómplice, mi todo, literal”, dijo la veracruzana en nuestra entrevista.

“Pero no, (no soy lesbiana) nada que ver con nada que no tenga que ver nada más con amistad con ella. Nos dio risa, la verdad, viendo los comentarios, viendo cómo la gente aseguraba cosas, nos reímos juntas”, agregó la Pantera Novoa. “Lo que pasa es que realmente entre Génesis y yo siempre ha habido nada más que una bonita hermandad, amistad”.

Y al interrogar a Denisse Novoa sobre si le molestaron los comentarios surgidos, aseguró con mucha tranquilidad que no, y defendió públicamente a las parejas del mismo sexo.

“No soy lesbiana, pero si ese fuera el caso, yo lo diría, porque yo apoyo a toda la comunidad LGBT. Creo que el amor es amor, y realmente, siempre y cuando puedas ser tú, debes amar a quien quieras”,sentenció la veracruzana.

Y al hablar sobre quién está en este momento en su corazoncito, la exatleta de EXATLON aseguró no tener a nadie.

“En este momento, la verdad estoy soltera. No tengo pareja. Estoy tranquila, enfocada en mí. Entrenando y mucho”, concluyó la “Pantera Novoa”.

En una de las publicaciones que desataron los rumores sobre un presunto romance con su amiga, Denisse dijo: