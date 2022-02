¿Viviana Michel y Denisse Novoa tienen una relación? Todo sobre el último rumor

En la llamada “Competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos, sus atletas pasan varios meses conviviendo de forma muy cercana y en condiciones extremas, lo que en la mayoría de los casos ha generado amistades entrañables para toda la vida, y en otras relaciones amorosas sólidas, tanto así que ya existe el primer bebé “100% Exatlon Estados Unidos”, producto de la relación de Jacobo “Tarzán” García y Dayleen Santana.

En cuanto a las amistades, hemos podido ver a los ex atletas divirtiéndose en grupo, de hecho recientemente se tomaron unas merecidas vacaciones todos juntos en donde, como era de esperarse, no faltaron los deportes extremos ni las actividades en el mar e incluso la montaña, ¡después de todo, son jóvenes que buscan pasarla bien!

EXATLON EEUU: Un nexo para toda la vida

Vaya que hemos sido testigo de grandes amistades producto de la convivencia de Exatlon Estados Unidos y estas recientes vacaciones del grupo son prueba de ello. Además, no hay entrevista con ex atletas de la competencia en donde no se resalte precisamente lo fundamental de estas relaciones que se forman en las intrincadas arenas del reality deportivo de la cadena Telemundo.

Pero como ya lo hemos dicho, no todo es amistad, también hay grandes amigos que nacieron en Exatlon Estados Unidos y eventualmente han ido evolucionando a sólidas relaciones y el último rumor que corre como pólvora en las redes sociales es que habrían dos célebres chicas ex atletas de la competencia que presuntamente estarían envueltas en un romance.

Se trata de “La Cazadora” del Team Famosos, ex atleta de Exatlon Estados Unidos, Viviana Michel, y la queridísima “Pantera”, Denisse Novoa, quienes se han tomado varias vacaciones juntas, lo que habría despertado comentarios de los seguidores de ambas reconocidas competidoras.

A esta foto que compartió Viviana Michel, los comentarios, incluyendo de la propia Denisse Novoa no se hicieron esperar: “Y si te quedas, qué??”, insinuando que, como Michel vive en México, le estaría invitando a que continuara más días visitando por Miami, lugar de residencia de la querida Pantera, que también es mexicana.

Los fanáticos de ambas atletas, una del Team Famosos (Viviana) y otra del Team Contendientes (Denisse) en sus respectivas temporadas, fueron rápidos en enviar mensajes de apoyo ante la posibilidad de algún tipo de relación más allá de una bonita amistad entre ambas: “Hacen bonita pareja”, “Amigas o pareja??”, fueron algunos de los comentarios en el perfil social de Viviana Michel.

Pero por supuesto, sobre este rumor, el portal de fanáticos JacoJRx2, publicó un video donde habla sobre el tema a mayor profundidad, argumentando ciertos detalles importantes al último comentario que reina en redes sociales sobre las talentosas y bellas atletas:





En JacoJRx2 no confirman la relación de Viviana y Denisse, pues no hay una respuesta oficial de ninguna, pero si dan varios argumentos del por qué esto quizás sea una bonita amistad entre ambas, que habría originado su paso por Exatlon Estados Unidos.

De cualquier manera, el sentimiento común es que ambas guapas mujeres la estén pasando muy bien, y sea cual sea la naturaleza de su relación, el amor y el respeto siempre impere.

¡Adelante, chicas!