¿Por qué fans de Denisse Novoa están preguntando si la mataron?: ¿Dónde?

Denisse Novoa supo conquistar los corazones de los televidentes hispanos en Estados Unidos, tras su paso por EXATLON, donde mostró sus dotes como deportista, pero también ha hecho sus pininos en el mundo de la actuación.

Y justo cuando los fans de Denisse estaban emocionados de verla actuar en la telenovela “Juego de Mentiras”, de Telemundo, donde interpreta a Jacinta, una joven que participa en trasmisiones online, los seguidores de la estrella quedaron tristes por el giro que dio la historia.

En la telenovela, uno de los personajes cuenta que el personaje de Denisse perdió la vida, a manos de un asesino, lo que hizo que sus fans comenzaran a preguntar si la joven fue asesinada o s sigue viva.

“Hola….!! No que ya la mataron en la novela!!!”, “una pregunta, me parecio verte en la nueva serie de Telemundo: Te mataron?”, “Bendito, ya te mataron. Me podrías decir quien fue?”, y “en serio te mataron tan rapido Pantera… Estoy triste”, fueron algunos de los comentarios que los fans de la veracruzana compartieron en sus redes.

A pesar de la escena que se vio en la telenovela, donde se aprecia el momento en que el personaje de Denisse es presuntamente asesinada, hay quenes creen que la joven sigue viva, sentimiento que creció con uno de los recientes mensaje de la “Pantera” en su Instagram, donde compartió unas bellas fotos nuevas.

“Poker face 🃏♥️ Unos headshots serios de la sesión de fotos con @boterophotography , cuál les gustó más 1 o 2? #pantera #photoshoot #headshots #actress #athlete #miami #explore”, dijo Denisse.

Sobre la telenovela, varios medios afirman que “es una telenovela de suspenso dramático estadounidense producida por Telemundo Global Studios para Telemundo, en el 2023”, original de Sebastián Arrau.

En el melodrama actúan estrella como Arap Bethke, Altair Jarabo, María Elisa Camargo, Rodrigo Guirao, Cynthia Klitbo, Eduardo Yáñez, Alicia Machado, Gabriela Vergara y Alberto Casanova, entre otros.

Por su parte, Palomera Group describe a “la Pantera” en su rol de actriz como una mujer que siempre ha sentido el amor por las artes.

“Denisse Novoa es una joven actriz que, desde que era niña, fue atrapada por los medios de entretenimiento y así es como ha logrado participar en proyectos como “Eva La Trailera” y Club 57 de Nickelodeon. En el último año logró ser de los finalistas en el reality show Exatlón”.

“la Pantera” Novoa ha estado además de “Juego de Mentiras” en otros proyectos como “La Venganza de las Juanas”, “Club 57”, “Eva la Trailera”, “Fórmula A”, y videos musicales como “Time Of Our Lives”, de Pitbull y Ne-yo y “Ae Ae”, de Sonny Monreal.

La mexicana siempre ha defendido la importancia de disfrutar el día a día, y recientemente en una publicación advirtió que para brillar en el futuro hay que disfrutar del hoy.

“El momento más importante de tu vida es ahora. La persona más importante en tu vida es la persona que eres ahora. La cosa más importante que puedes hacer en tu vida, es la que estás haciendo ahora. La mejor manera de prepararte para el futuro es estar totalmente presente 𝙖𝙝𝙤𝙧𝙖”, comentó la ex concursante de EXATLON.

