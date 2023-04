Ana Parra comparte candente y atrevido video: ¿La censurarán?

Ana Parra es una de las mejores atletas que ha pasado por las arenas de EXATLON Estados Unidos, y también es una de las mujeres más guapas del show, quien constantemente está compartiendo todo tipo de candentes fotos y videos con sus fans.

Y esta vez la ex reina de belleza colombiana dejó a sus fieles admiradores con la boca abierta, por cuenta de un sensual video en el que presumió de sus encantos, mientras tomaba una ducha.

En el clip, se aprecia a la joven modelo, ataviada con una diminuta tanga y una camisa blanca, mientras el agua cae por todo su cuerpo.

“Un duchacito para estos calores 🔥😜”, fue el comentario de la empresaria de lencería y vestidos de baño en su Instagram, donde generó un tsunami de mensajes incluso algunos subidos de tono.

“🔥🔥🔥”, “mamacita me llenas de ansiedad… bien esas hermosas cosas ❤️”, “Pensé que estabas recordando aquellos tiempos en Sevilla querida Anita con agua de pila y guacal, “Fit Booty 🙌🔥”, “una bendición 🙏”, comentaron fieles seguidores de Ana.

“Lo máximo 😘”, “Dios que rikisima princesa anita 🔥🔥🔥🔥🔥”, “mucho castigo anita para mi 🔥🔥🔥”, “🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 estás divina”, “toda una princess, mamacita castiganos mas baby ❤️❤️” y “Hermosa 😍❤️😍❤️😍❤️”, agregaron otros seguidores. “Sin palabras, así de simple😂😅”, “Ufff!!! Calor me dió a mí!!!🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️🥵🥵🥵”, “Belleza de diosa ❤️❤️❤️❤️”.

Tras su salida de EXATLON All Stars, la ingeniera civil debió someterse a una cirugía en su rodilla, producto de la lesión que la sacó de la competencia, y la pasó muy mal, pues no pudo moverse plenamente.

Apenas hace dos semanas la atleta colombiana anunció la buena nueva de que su recuperación va por buen camino, pues ya pudo volver a dar sus primeros pasos.

“Hoy es un día muy feliz para mi, porque cumplo 1 mes de mi cirugía y hasta hoy puedo empezar a caminar y avanzar más en mis terapias 🤩”, dijo la colombiana, quien de paso mostró las imágenes de la manera como se lesionó en la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

“Sé que el video es triste para este día pero hay muchas personas acá que no ven el programa y tienen curiosidad de saber lo que me paso. Así que acá se los muestro 🫣

#tbt #exatlon”, agregó la atleta.

Al irse del reality show de Telemundo en su nuevo intento por alcanzar el trofeo de campeona, Ana confesó que le dio tristeza no haber logrado su meta, pero dijo que entregó todo, pero su cuerpo le jugó una mala pasada.

“Corrí con el corazón y siempre di lo mejor de mi. Saque más fuerza, me esforcé más, corrí más, grite más y me enfoqué más porque quería que mi recompensa 🏆fuera acorde a mis esfuerzos. Mi cuerpo no resistió pero mi mente sabe lo que podia lograr “estoy orgullosa de ti Ana” siempre me repetía eso frente al espejo”, dijo la colombiana. “Y hoy lo digo con más orgullo ❤️ Los que me siguen saben que entrené a diario, me esforcé, aprendí a clavar, a nadar porque lo que más me importaba era que ustedes que tanto me apoyan vieran una mejor versión de mí y espero lo haya logrado 🙌🏼

Gracias infinitas por todos sus mensajes lo valoro mucho ❤️”.

Dinos que piensas del video de la ex integrante del team Contendientes.