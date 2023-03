EXATLON: ¡No vas a creer quien es esta atleta cuando era niña!: ¿La reconoces?

Desde que Ana Parra saltó a la fama tras su paso por EXATLON Estados Unidos, la atleta no para de compartir llamativas fotos en sus redes sociales, que encantan a sus fieles admiradores.

Pero entre las cientos de imágenes en trajes de baño, ropa deportiva y lencería que la ingeniera civil suele publicar en su cuenta de Instagram, hay un par de fotos que enternecen a los fans de la colombiana: retratos de sus días de infancia.

Las mencionadas imágenes fueron compartidas hace un tiempo por la modelo, y en ellas no solo se ve como era la atleta siendo niña, sino que dejó ver que desde muy temprana edad ya amaba el modelaje.

“Qué tal estos tbt 🤩🥹 dando lora desde pequeña 😜”, fue la frase con la que la colombiana compartió el set de fotos, una de ellas en edad adulta haciendo pasarela, y otra de infante, caminando con mucha propiedad lucendo un overol de jean y un suéter.

Asimismo Ana presumió de una imagen infantil en bikini.

Ante las bellas fotos, los comentarios de los admiradores de Ana Parra no tardaron en llenar las redes.

“A goddess for sure”, “❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, “Elegante”, “Bella❤️😘”, “Super hermosa y bien elegante. Toda una modelo” y “Hermosa princesa 👸 ⚘️ 😘 💕 ♥️ ❤️ 👸 ⚘️ 😘”, fueron algunas de las primeras reacciones.

“Hermosa desde niña”, “Toda una princesa..❤️❤️”, “Desde niña dando ejemplo, 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻”, “Uy amorsote bien bella, saludos amor ❤️”, comentaron otros seguidores de la atleta.

Tras su salida de EXATLON All Stars, de donde debió despedirse en los episodios finales, por cuenta de una lesión en la rodilla que hasta hoy la tiene en proceso de recuperación, la exreina de belleza aseguró haberse ido con la frente en alto.

“Corrí con el corazón y siempre di lo mejor de mi. Saqué más fuerza, me esforcé más, corrí más, grite más y me enfoqué más porque quería que mi recompensa 🏆 fuera acorde a mis esfuerzos”, aseguró Ana, confesando que el cuerpo le jugó una mala pasada. “Mi cuerpo no resistió, pero mi mente sabe lo que podia lograr: ‘estoy orgullosa de ti Ana’”.

A lo largo de su vida, la colombiana no solo ha sido modelo sino que compitió en busca de la corona de su departamento para ser Miss Colombia en 2014, pero no logró clasificar.

Dinos que te parecen las fotos de Ana Parra en su epoca de infancia.