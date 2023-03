EXATLON: ¿Ana Parra se hizo cirugias estéticas en el cuerpo?

Ana Parra es considerada una de las mejores atletas que ha pasado por las arenas de EXATLON Estados Unidos, pero su anatomía también se ha robado el show desde que saltó a la fama en la quinta temporada del reality show de Telemundo.

Y esta vez un video recientemente compartido por la colombiana está dando mucho de qué hablar.

El clip, en el que se aprecia a la ex concursante de EXATLON All Stars presumiendo de su figura, hizo que cibernautas se preguntaran si la atleta se ha practicado cirugías estéticas tras salir del show.

Las dudas entre seguidores de la deportista surgen debido a que Ana Luce un poco más voluptuosa, pero hasta el momento ella no ha confirmado nada al respecto y hay quienes consideran que su figura es el resultado de su intensa rutina de ejercicios.

La exreina de belleza colombiana posó en un llamativo vestido de baño negro con el que puso en despliegue su envidiable figura.

Ana no hizo referencias al tema y por el contrario, al ritmo de la música se limitó a compartir que está muy feliz.

“Mi mood del día de hoy 🤩 I’m feeling good! muy pronto estaré de nuevo caminando por la playa 😍 todo es parte del proceso 💪🏻”, dijo Ana recordando que se está recuperando de su lesión en la rodilla. “#yopuedo #miami #miamimodel #modelofitness #photographer”.

Algunos comentarios de los fans tras el video incluyeron frases como “Wow Que nice 🤙🫶🧜‍♀️”, “Que chula estas anita eres linda corazon”, “❤️❤️❤️❤️ Wow Hola bonita que linda que bella que sensual luces hermosa besitos corazon feliz noche 😍😍😍🌹🌹🌹😘😘😘💕💕💕💕🥰🥰🥰” y “Divina, divina, divina, divina 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍”.

Luego de haber sido eliminada de EXATLON All Stars, debido a una lesión en la rodilla, en su segundo intento por coronarse como campeona del reality show de Telemundo, la colombiana aseguró haber dado lo mejor que pudo.

“Corrí con el corazón y siempre di lo mejor de mi. Saque más fuerza, me esforcé más, corrí más, grite más y me enfoqué más, porque quería que mi recompensa 🏆fuera acorde a mis esfuerzos”, dijo la ingeniera civil, quen admitió que su cuerpo no pudo más y colapsó.

“Mi cuerpo no resistió pero mi mente sabe lo que podia lograr “estoy orgullosa de ti Ana” siempre me repetía eso frente al espejo y hoy lo digo con más orgullo ❤️ Los que me siguen saben que entrené a diario, me esforcé, aprendí a clavar, a nadar porque lo que más me importaba era que ustedes que tanto me apoyan vieran una mejor versión de mí y espero lo haya logrado 🙌🏼”, recalcó la exintegrante de los Contendientes. “Gracias infinitas por todos sus mensajes, lo valoro mucho ❤️”.

La modelo, quien intentó probar suerte en 2014 en el mundo de los certámenes de belleza, no dijo si volvería o no a participar en la llamada “Competencia más feroz del planeta”, pero adelantó que se preparará con mayor esfuerzo.

“Gracias a ustedes que me ayudaron en mi entrenamiento, no les traje el trofeo, pero prometo esforzarme más 🙌🏼… los quiero”, concluyó Ana.