EXATLON: ¿La “Pantera” Novoa es como una lagartija?: ¡Hizo esta revelación!

Denisse Novoa es una mujer consagrada al deporte y al ejercicio, como lo ha dejado ver durante las diferentes temporadas en las que ha estado en EXATLON Estados Unidos. Pero hay detalles de su vida que no son muy conocidos, por lo que sus redes sociales funcionan como una manera de aprender más sobre la “Pantera” mexicana.

Y a pesar de que la exatleta de EXATLON All Stars constantemente comparte fotografías que dejan ver su gusto y amor por la playa, la veracruzana reveló que cuando va a relajarse en el mar, hay un detalle del que se cuida mucho.

La deportista de alto rendimiento confesó que suele huírle al sol y hasta se comparó con un réptil popular, del que dijo si tiene o no parecido.

“Podría vivir en bikini y en el mar, pero con sombra 😂 les cuento que me encanta el mar pero no me gusta estar así como lagartija bajo el sol”, mencionó la mexicana, quien presumió de su figura envidiable ataviada en un bikini

Denisse Novoa dejó claro que aunque admira la belleza y exhuberancia de las lagartijas, es opuesta a ellas por su sentir hacia el sol.

“Siempre necesito mi sombrita jajaja”, agregó la exintegrante del team “Contendientes” en su cuenta de Instagram, quien quiso conocer más sobre el gusto de sus fans por el sol.

“Ustedes qué tipo de persona son? Las que se echan al sol a quemarse 🦎 o las que tienen una sombrilla ⛱ al lado?”, interrogó la mexicana.

“Que cuerpazo tan sexy tienes preciosa”, “Mamacita que lindas piernas”, “preciosa muñeca de ojitos hermosos”, y “😍😍😍😍😍😍😍😍😍el sol…quema😍😍😍😍el Amor también…❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️felicidades…❤️❤️❤️Pantera”, dijeron algunos fans de la atleta.

Otra de las confesiones que la deportista de EXATLON All Stars hizo hace un buen tiempo es que no es mujer de fiestas ni parrandas, ni le gusta trasnochar.

“Les confieso que casi siempre estoy en ropa de ejercicio 😂 así que ya saben.. es más probable que yo acepte una ida a hacer cualquier tipo de ejercicio que a salir de fiesta o algo así”, dijo la “Pantera”. “🤣 Ustedes qué tipo de ropa es el que más usan? Vean mis historias para contarles acerca de la marca que estoy usando en este post! @prumattfit. #pantera #panteranovoa #workout #miami”.

Dinos si te imaginabas que Denisse Novoa le huye al sol, o si creías que como las lagartijas, le encantaba el sol.