EXATLON: Nona González confiesa que sufre duros momentos emocionales

Tras haber pasado por EXATLON All Stars y confrontarse a sí misma sobre la vida que había llevado hasta ese momento, Nona González decidió darse una nueva oportunidad en el amor, al lado de Kelvin Rentería, y de paso optó por dar un vuelco a todo.

Así lo confesó la mexicana, a través de su canal de YouTube, donde lanzó el podcast “Intensamente”, en el que abrió su corazón y además de revelar que había vivido algo que no era, también dijo que suele atravesar por “bajonazos” emocionales, de los que aprendió que está bien sentirlos.

“Hay momentos difíciles, hay momentos en que no me quiero salir de mi cama, que me quiero quedar todo el día acostada, y entendí que es parte del proceso, y parte del progreso”, dijo la ex atleta de EXATLON Estados Unidos en su canal. “Y me permití sentirme mal, y está bien sentirse mal, y tirarte a llorar y ser vulnerable”, comentó la hoy “influencer”.

La futbolista profesional aseguró que llegó un momento en su vida en que se le colmó todo, y fue cuando empezó su proceso de cambio.

“Llegó un momento donde dije: ‘no puedo más’, y entendí que soy la persona más sensible del mundo, Veo un perrito y lloro, porque guardé todos esos sentimientos”, dijo la joven, advirtiendo que hay que vivir la vida intensamente sin estar pensando demasiado en lo que impone la sociedad.

“Entendamos que se nos va la vida deseando otra, que vivamos, que solo tenemos el día de hoy, no hay mañana, no hay pasado. Dejemos de planificar toda nuestra vida. Por la sociedad (decir) ‘me tengo que casar a los 30 o si no voy a estar quedada’, ‘me tengo que comprar mi casa o mi carro a los 25 o si no, no voy a ser una persona exitosa’. Que tonto que basemos nuestra felicidad en eso; el dinero es un medio, no un fin”, agregó la novia del Vaquero Rentería.

“Ya lo experimenté… siempre viví en un círculo y un ambiente de ver quien tiene más y ver quien triunfa primero, y mi círculo en la universidad era de personas con mucho poder aquisitivo, (yo estudié allá con una beca), y me daba coraje que no explotaran lo que tenían en sus manos, y solo era el fantochismo, y son personas vacías que van a sus camas y se sienten solas”, aseguró Nona.

“No basemos nuestra felicidad en objetos, lo que me hace feliz es ver feliz a los míos, saber que voy con tranquilidad a la cama y le doy eso a mi familia”, aseveró.

“Me animé a grabar este video porque es un espacio mío, un espacio donde me siento yo, simplemente me siento y te expreso lo que hoy siento, lo que hoy sé. Por qué esperarme a los 30 años para hacer eso, si hay algo que me llena es esto, es sentirme yo y poder expresártelo”, concluyó la ex competidora de la llamada “Competencia más feroz del planeta”.