EXATLON: Nona González confiesa que vivió una falsa vida aparentando: ¿Por qué?

Nona González anunció hace unos días su incursión en el mundo de los “influencers”, tras haber lanzado su canal de YouTube, al que bautizó con el nombre de “Intensamente”.

Y dentro de las revelaciones que la ex concursante de EXATLON All Stars hizo, la joven mencionó con mucha honestidad que antes del último año vivió una vida falsa, en la que no era feliz, porque mostraba una imagen de ella que no era parte de su verdad ni su realidad.

En la charla sincera con sus seguidores, la futbolista confesó que usaba todo tipo de mecanismos para no mostrarse como es realmente y con el tiempo fue armando una imagen de ella que ya decició dejar de lado, pues entendió que tiene todo el derecho a mostrarse como es.

“Toda la vida viví con una coraza, y una barrera y me estaba afectado, y entendí que soy la persona más sensible del mundo”, reveló la atleta de alto rendimiento. “Los pasos a la felicidad son una reverenda estupidez, eso no existe. Necesitanos caer y fracasar, porque solo queda subir”.

Nona, quien actualmente vive un bello noviazgo con Kelvin Rentería, y quien ha sido cuestionada sobre su orientación sexual, mencionó además que otra lección aprendida es que “está bien sentirse mal, no está mal tirarse a llorar y ser vulnerable”.

“Entendamos que solo existe el hoy. Disfrutemos el presente”, dijo la futbolista profesional. “Me levanto con ganas de ser 1% mejor, todos los días…lo fácil que hueva, que pereza que todo fuera lineal”.

Y tras revelar que le dio un giro de 180 grados a su rumbo, que coincidió con su paso por EXATLON Estados Unidos, Nona dijo que su rol de “influencer” se da porque quiere ayudar a otros con sus mensajes y no por buscar fama.

“Voy a hablar de mi experiencia, de mi vida. No soy sicóloga, no soy filósofa. No vengo a hablar de los 5 pasos de la felicidad, yo estudié administración y negocios internacionales…. (vengo a hablar de) mi visión de vida. (…) Tuve la dicha de estar en Exatlon, donde entendí quien era, de donde vengo, hacia donde voy, mis objetivos, mis metas, mis ambiciones y mi hambre por ser alguien”, insistió la joven.

“Hice una transición de vida y conocí en realidad a Alondra González. Hace un año tuve muchos traumas, muchas caídas, muchos fracasos. Mucho tiempo de mi vida viví bajo una nube de críticas, de quejas… era una persona que me consumía, era una persona pesimista, sin rumbo, que corría en círculos. Ahorita todavía arrastro mis demonios, pero creo que los estoy encarando de la mejor manera”, concluyó Nona. “No me siento tal cual al 100 y con éxtasis de felicidad… la vida es cabrona, es difícil, pero se afronta y se vive, depende de tu actitud”.