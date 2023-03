EXATLON: Denisse Novoa revela la dura verdad sobre su figura “Fitness”

Denisse “la Pantera” Novoa se dio a conocer en el mundo de la televisión tras sus tres participaciones en EXATLON Estados Unidos, y allí, no solamente demostró que es una atleta de primera, sino que además se convirtió en la envidia de propios y extraños por cuenta de su tonificada figura.

Y en un mensaje reflexivo sobre la importancia de la disciplina en la consecusión de las metas que cada quien se proponga, la exintegrante del team Contendientes, quien brilló en EXATLON All Stars, dio una fuerte lección a sus fans. La atleta confesó que tener una figura fitness es duro, y no es un asunto de magia.

A través de un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, la deportista de alto rendimiento reveló que muchos seguidores suelen decirle que quisieran tener su figura, pero no dan el paso al frente, que requiere trabo duro para lograrlo.

En su misiva, la veracruzana dejó claro que no hay cosas gratuitas en la vida y que urge que quienes deseen hacer realidad sus metas, se comprometan en crear estilos de vida diferentes para lograrlo.

“Es muy fácil ver sus modelos a seguir de fitness o estilo de vida y decir ‘Quiero su estilo de vida’ o ‘Quiero su cuerpo, desearía tener ese aspecto’. Todos quieren el resultado final, pero no todos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para obtener esos resultados”, comentó la mexicana en su red social.

Y tras compartir un video en el que presumió de su tonificada figura y todo lo que hace a diario para mantenerla, como seguir una fuerte disciplina con el ejercicio, al igual que buenos hábitos alimenticios, la “Pantera” Novoa recalcó a sus fans que para tener una figura fitness hay que tener claro que se necesita un proceso que toma tiempo.

“Recuerden que los resultados y el progreso no suceden de la noche a la mañana, son horas, meses e incluso años de arduo trabajo. Por eso es importante enamorarse del viaje, cambiar los malos hábitos por buenos, convertirlo en un estilo de vida y no en algo temporal dijo la ex atleta del reality show de Telemundo.

“Siempre estás a una decisión de cambiar tu vida 🙌🏼💪🏼 Etiqueta a alguien que necesita escuchar esto en los comentarios 💥 #fitness #lifestyle #panteranovoa #instareels #viral #trending”, agregó la mexicana.

Tras compartir semejante lección, los fans de la también actriz agradecieron por esa reflexión, y la elogiaron.

“Amazing 🤍🤍🤍”, “Omgggg😍😍😍😍😍 eres la mas hermosa”, “es verdad lo que dices, pero especialmente es un reto la comida”, “que hermosa, se nota tu disciplina”, comentaron algunos fans de Denisse.

Dinos que piensas del mensaje de Denisse y cuéntanos si eres de los que quisieras tener una figura fitness como ella y si estás dispuesto a tener un estilo de vida diferente para lograrlo.