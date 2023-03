Nona González pasó por EXATLON All Stars, donde no solamente encontró el amor en los brazos de Kelvin Rentería, sino que además acaba de confesar que su paso por el reality show le cambió la vida y la llevó a replantearse la manera como estaba “siendo”, y optó por darle un giro total a su existencia.

Y en medio de los cambios que la futbolista profesional hizo a su vida, Nona decidió lanzarse como “influencer”, y a través de su canal en YouTube presentó el año pasado el primer capítulo de una serie de conversatorios personales, a los que bautizó con el nombre de “Intensamente”.

En su primera charla, que te presentamos a continuación, y donde la atleta confesó estar muy nerviosa, la mexicana abrió su corazón y se sinceró sobre lo que era y lo que ahora es, al tiempo que dijo que al decidir dar el salto al mundo de los influencers no pensó en que quiere hacerse famosa sino en servir como una voz de aliento.

Play

Video Video related to exatlon: nona gonzález se lanza como influencer y confiesa sus traumas 2023-03-14T09:16:41-04:00

“Saliendo de Exatlon entendí que podía inspirar a las personas, que podía dejarles un mensaje, y no lo hago por ser famosa y acaparar atención, lo hago porque en el momento me hubiera gustado escuchar esas palabras”, dijo la novia del Vaquero Rentería.

“Voy a hablar de mi experiencia, de mi vida. No soy sicóloga, no soy filósofa. No vengo a hablar de los 5 pasos de la felicidad, yo estudié administración y negocios internacionales…. (vengo a hablar de) mi visión de vida”, recalcó Nona. “Tuve la oportunidad de jugar dos años profesional. Tuve la dicha de estar en Exatlon, donde entendí quien era, de donde vengo, hacia donde voy, mis objetivos, mis metas, mis ambiciones y mi hambre por ser alguien”.

La joven, a quien muchos seguidores de la llamada “Competencia más feroz del planeta” han cuestionado sobre su orientación sexual, pues hace un tiempo anunció públicamente un romance con una mujer, no se refirió directamente al tema pero dijo que en general dio un vuelco a su vida.

“Hice una transición de vida y conocí en realidad a Alondra González. Hace un año tuve muchos traumas, muchas caídas, muchos fracasos. Mucho tiempo de mi vida viví bajo una nube de críticas, de quejas… era una persona que me consumía, era una persona pesimista, sin rumbo, que corría en círculos. Ahorita todavía arrastro mis demonios, pero creo que los estoy encarando de la mejor manera”, confesó Nona, advirtiendo que sigue en su lucha.

“No me siento tal cual al 100 y con éxtasis de felicidad… la vida es cabrona, es difícil, pero se afronta y se vive, depende de tu actitud, de tu responsabilidad”, dijo la atleta. “Hice un cambio total de mi vida, hice un cambio de 360 grados. Mi fracaso lo culpaba a factores externos, hasta que entendí que debía actuar como responsable y no como víctima”.

Dinos que piensas de las revelaciones de Nona y de su meta de influenciar a otros.