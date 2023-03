EXATLON: Denisse Novoa envía mensaje de despecho: ¿A quién se lo dedicó?

La vida amorosa de Denisse “la Pantera” Novoa es uno de los secretos mejor guardados de la exatleta de EXATLON Estados Unidos, quien a pesar de compartir muchos detalles sobre su vida en redes sociales, nunca toca el tema sentimental.

Por eso un mensaje compartido en su cuenta de Instagram llamó la atención, pues sin mencionar ningún nombre en concreto, la deportista mexicana colgó en su Instagram una preciosa fotografía suya, en la que luce empoderada y con carácter, con la que soltó un mensaje de despecho.

La veracruzana escribió un estribillo de la popular canción de desamor “TQG” que hace unas semanas estrenaron Shakira y Karol G, levantando todo tipo de preguntas sobre si la deportista también hace parte de grupo de famosas despechadas que actualmente tiene un dolor de amores.

“Bebe, que fue? 😏”, preguntó la exintegrante del team “Contendientes” de EXATLON, en clara alusión a la frase del tema de las cantantes colombianas que dice:

“Bebé, ¿qué fue?

¿No pues que muy tragadito?

¿Qué haces buscándome el la’o

Si sabes que yo errores no repito? (Ey, papi)

Dile a tu nueva bebé

Que por hombres no compito

Que deje de estar tirando

Que al meno’ yo te tenía bonito

Pero más allá del misterioso mensaje, la pregunta que muchos se hacen es a quién iba dirigida la frase, pues se desconoce el receptor de la pulla de desamor.

Play

KAROL G, Shakira – TQG (Official Video) KAROL G, Shakira – TQG (Official Video) Escucha / Stream “MSB” en tu plataforma favorita: karolg.lnk.to/MSB!YTD Suscríbete a mi canal: smarturl.it/SubscribeKarolG Shop Karol G’s merchandise: karolg.lnk.to/OfficialMerch Letra: La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente Te… 2023-02-24T05:00:09Z

“la Pantera” acompañó el comentario con otro mensaje en el que reconoció a sus fans que llevaba muchas semanas sin publicar fotos, lo que aumentó las dudas de que tal vez pudo estar atravesando un momento de tristeza amorosa.

“No me había dado cuenta que ya tenía bastante sin subir fotoo así que aquí está una de cerquitita 🤪 📸 @roccohedez 💄 @norymarmua #panteranovoa #photoshoot #actress #athlete #makeup #explore #love”, dijo Denisse, haciendo que sus fans elogiaran su belleza y sus exitos en la pantalla.

“Bella la pantera 🌹🥰”, “Bravo x tu novela exitos”, “MI PANTERA DE ACTRIZ EN LA NOVELA”, “Chulada de pantera, amo esos 👀 mi pantera”, “Linda mirada”, y “Linda foto. 🔥🔥”, comentaron algunos fans de la veracruzana.

Tras su salida de EXATLON All Stars, la joven deportista compartió un mensaje lleno de agradecimiento por la experiencia vivida, a pesar de no haber alcanzado el triunfo final.

“¡GRACIAS! Gracias a todas aquellas personas que estuvieron a mi lado, que me acompañaron cada día detrás de la pantalla, que sufrieron conmigo, y que celebraron cada victoria. GRACIAS por darme el título de “PANTERA”. Fue un placer representar en su maxima expresión lo que es RUGIR con todo el corazón. Cada tiempo fue el necesario para darme cuenta de lo que quería lograr y para entender mi objetivo”, comentó la atleta de alto rendimiento.

“Detrás de cada atleta hay una historia, y detrás de cada historia, hay sudor, hay lágrimas, hay sacrificios, hay derrotas y victorias, hay lesiones y rehabilitaciones pero lo más importante de todo es la fuerza y la pasión con la que te levantas día a día para superarte a ti mismo”, agregó “la Pantera”. “Hoy siento que el fuego en mi se hace fuerte y más grande, no tengo miedo de seguir y convertirme en él si el reto siguiente así me lo requiere!”.

Dinos que te parece el mensaje de Denisse con la frase del tema de despecho de Karol G y Shakira.