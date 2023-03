EXATLON: La “Pantera” Novoa en candentes bikinis: [FOTOS]

Denisse Novoa lleva un par de años conquistando a los fieles seguidores de EXATLON Estados Unidos, a quienes se ha ganado por sus excelentes condiciones deportivas y su arrolladora personalidad.

Pero más allá de sus habilidades como competidora de alto rendimiento, la “Pantera” Novoa se ha ganado elogios y envidias buenas, por cuenta de su anatomía.

Y es que la mexicana constantemente comparte llamativas fotografías en diminutos y atractivos bañadores que tienen encantados a sus fans.

“El verano eres tú, que no se te olvide 🌞✨”, “Que prefieren.. playa o montaña??”, “nunca he vivido en un lugar que no tenga mar! 🌊🌴” y “sigan sus instintos”, son algunas de las frases con las que Denisse ha compartido sus bikinazos.

“El momento más importante de tu vida es ahora. La persona más importante en tu vida es la persona que eres ahora. La cosa más importante que puedes hacer en tu vida, es la que estás haciendo ahora. La mejor manera de prepararte para el futuro es estar totalmente presente 𝙖𝙝𝙤𝙧𝙖. Olvídate de todo lo aprendido y solo recuerda que el 𝘼𝙃𝙊𝙍𝘼 es el momento que nunca termina ✨🍃 -Deepak Chopra”, fue otro de los comentarios motivadores con los que la mexicana colgó sus fotos.

Hace unas semanas, la veracruzana aprovechó sus redes sociales para hacer una reflexión sobre su figura y le mencionó a sus seguidores la importancia de ser disciplinado y de esforzarse para hacer realidad sus propósitos.

“Recuerden que los resultados y el progreso no suceden de la noche a la mañana, son horas, meses e incluso años de arduo trabajo. Por eso es importante enamorarse del viaje, cambiar los malos hábitos por buenos, convertirlo en un estilo de vida y no en algo temporal”, fue la mención que hizo la exintegrante de los “Contendientes”.

“Es muy fácil ver sus modelos a seguir de fitness o estilo de vida y decir ‘Quiero su estilo de vida’ o ‘Quiero su cuerpo, desearía tener ese aspecto’. Todos quieren el resultado final, pero no todos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para obtener esos resultados”, advirtió la estrella del reality show de Telemundo.

La “Pantera” concluyó su mensaje afirmando que para llevar los deseos a acciones, hay que dar el paso al frente.

“Siempre estás a una decisión de cambiar tu vida 🙌🏼💪🏼 Etiqueta a alguien que necesita escuchar esto en los comentarios 💥 #fitness #lifestyle #panteranovoa #instareels #viral #trending”, dijo la deportista.

Dinos que piensas de los bikinazos que comparte la deportista en sus redes sociales.