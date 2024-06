Clovis y Aleska captados por un paparazzi: ¿Fingen para las cámaras?

Algunos no creen en el romance entre Clovis y Aleska. Hasta la presentadora de Hoy Día, Chikybombom enfrentó a la pareja y les dijo que no se cree tanto amor de un día para otro. Tampoco le gusta que ellos solo se la pasan grabando videos románticos como para restregárselo a la gente que no los quiere ver juntos. Pero espera que Aleska calle muchas bocas demostrando que sus sentimientos hacia Clovis son verdaderos ya que él es un buen chico.

Algunas de esas bocas ya podrían haber quedado sin palabras al ver las nuevas imágenes infraganti de la pareja, conocida como Cloveska, derrochando amor cuando pensaban que nadie los miraba. “OMG, no lo supero, se acabaron las redes! Que hermosos💜🩵🥹🤭 Esto es para que no digan después que solo fingen para las cámaras, esto es real🥰 Gracias al paparazzi que capto esta joya de vídeo! 🤩 Cloveska está feliz!”, comentó una usuaria que subió el video en las redes.

En el video se ve a Aleska y Clovis en la playa. Mientras ella descansa en una cama de sol, Clovis se le acuesta encima y se besan. Luego la abraza y se dan cariño. Después se meten al mar y se divierten muy juntitos.

Pero no todos creen en este video. Ya que piensan que el paparazzi fue pagado. “Hasta los artistas de Hollywood pagan para que los paparazzi los persiga y en serio tu vas a creer que esto es genuino!!!???”, opinó uno.

“Se nota que fue super plantado el paparazzi bueno que saquen provecho”, dijo otro.

— Mikaelya Cespedes (@Mikaelya20) June 8, 2024

“Casualidad? Para nada, sale un día después de la quemada de Chiky. Pero bueno que lo disfruten mientras dura”, agregó otra.