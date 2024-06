¿Aleska Génesis cobró más dinero que Maripily en LCDLF4?

Tras la final de hace dos semana de ‘La Casa de los Famosos 4’ que dejó como ganadora a la modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera, quien se llevó el premio de $200,000 dólares, se han seguido revelando detalles, de lo que fue el exitoso reality show de Telemundo, durante casi 120 días de convivencia.

En este caso, Aleska Génesis quien ocupó el puesto de sexta finalista, concedió una entrevista con el periodista Enrique Santos, dando varios detalles de lo que fue su participación en la competencia, durante los cuatro meses que duró el show.

En sus declaraciones, la modelo venezolana, no solo dio detalles de su relación con Clovis Nienow, también se refirió a lo que fue su salario semanal dentro de la competencia, un tema que fue bastante comentado y especulado, pues se creía que los famosos ganaban entre $5,000 mil a $10,000 mil dólares por semana. Sin embargo, este monto de dinero nunca fue confirmado por ningún participante, debido a las reglas y contratos de confidencialidad entre Telemundo y los famosos participantes.

“Obviamente, nosotros firmamos un acuerdo de confidencialidad donde no podemos decir exactamente lo que ganamos”, dijo Aleska Génesis, la expareja del reguetonero puertorriqueño Nicky Jam.

Pese a esto, durante su entrevista con el programa de Enrique Santos, el conductor del show, le hizo la pregunta a Aleska Génesis, sobre cuánto era el sueldo que cobraba semanalmente por participar en ‘La Casa de los Famosos 4’.

“¿Cuánto ganaste?”, le preguntó Santos. “Entre $15,000 a $20,000 por semana”, respondió Aleska, dando a entender que la modelo venezolana cobró semanalmente más dinero que la ganadora del reality show, Maripily Rivera, quien en entrevista con Molusco TV, dio a entender que ganó unos 15,000 dólares semanalmente en el programa.

“Entre 15 y 20 [mil] por semana (…) Yo no sé si ella [refiriéndose a Maripily Rivera] realmente podía decir la cantidad exacta, pero realmente a nosotros sí nos pagaron superbien en todo ese tiempo que estuvimos dentro de La casa. Prácticamente tú dejas tu vida por entregarte a eso y son 4 meses donde tú paralizas tu vida en todo”, dijo Aleska Génesis.

“No me gané el maletín pero yo siento que gané mucho más que el maletín. Yo siento que mi propósito allá adentro y mi exposición, el que me hayan conocido y que ya no me vean como que la ex de tal persona o la ex de Nicky… No me cansa pero ya llega un momento donde no quiero que me conozcan como la ex de alguien, sino que me conozcan por quién soy yo realmente”, añadió Génesis.

