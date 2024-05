¿Cuánto ganaba Maripily Rivera cada semana en ‘LCDLF4’? [VIDEO]

Tras la final de hace una semana de ‘La Casa de los Famosos 4’ que dejó como ganadora a la modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera, quien se llevó el premio de $200,000 dólares, se han seguido revelando detalles, de lo que fue el exitoso reality show de Telemundo.

En este caso, la ganadora, Maripily Rivera, quien ha tenido varias entrevistas con los medios de comunicación, ahora ha hablado con el programa ‘MoluscoTV’ y dio varios detalles de lo que fue su participación en la competencia, durante los cuatro meses que duró el show.

En sus declaraciones, Maripily Rivera dio detalles de lo que fue su salario semanal dentro de la competencia, un tema que fue bastante comentado y especulado, pues se creía que los famosos ganaban entre $5,000 mil a $10,000 mil dólares por semana.

Sin embargo, este monto de dinero nunca fue confirmado por ningún participante, debido a las reglas y contratos de confidencialidad entre Telemundo y los famosos participantes.

Pese a esto, durante su entrevista ‘MoluscoTV’, el conductor del show, Jorge Pabón, le hizo la pregunta a Maripily Rivera, sobre cuánto era el sueldo que ella cobraba semanalmente por participar en ‘La Casa de los Famosos 4’.

“Yo soy una de las más caras ahí”, dijo Rivera dando a entender que pidió una alta suma de dinero, debido a que estaría cuatro meses en la casa, dejando sus negocios, presentaciones y más.

Debido a esto, el conductor se atrevió a decir una cifra. “¿Entre $7 mil a $12 mil dólares por semana?”, preguntó Pabón, a lo que Maripily Rivera le respondió que no. “Yo no soy ni de $7,000 ni $10,000 dólares. Yo estaba ahí por más”, aseguró la boricua.

Ante estas palabras, el presentador volvió a decir otra cifra más alta. “¿15 mil dólares?”, a lo que ella asintió y expresó “Por ahí”, sin decir el monto exacto.

Luego de esto, el conductor, aterrado por la cifra, hizo una suma rápida con su celular y dijo: “Dieciséis semanas por alrededor $15,000 dólares, serían unos $240,000 dólares, masomenos.”

“Si entro ahí tengo que ganar dinero porque tengo que dejar tantas cosas, tu sabes lo que tú vales. Y sí, me pagaron bien, hice mi reto, sufrí muchísimo, el público me pudo conocer, aproveché creo yo la plataforma bastante bien. Me defendí bastante bien, también tuve mis estrategias, pero siempre siendo real, porque en el 24/7 vieron que yo nunca tuve que esconderme detrás de nadie”, finalizó Maripily Rivera.

Finalmente, se presume que “el huracán boricua” se llevó como cantidad de dinero final, al rededor de $450,000 dólares mal calculados.

