Presentadora enfrenta a Aleska y le dice que no cree en su amor por Clovis

No todos creen en los sentimientos de Aleska Génesis hacia Clovis Nienow. Una de ellas es la presentadora de Hoy Día, Chikybombom, quien no tuvo pelos en la lengua cuando enfrento a Aleska en un en vivo. Chiky le dijo que ella no cree en sus sentimientos hacia Clovis. “Lo tengo que soltar…no te creo”, dijo Chiky a la modelo venezolana. “Aleska de mujer a mujer yo te voy a decir algo porque tú sabes que papelera no soy y todo lo que siento en mi corazón y mi alma lo tengo que soltar…Aleska no te creo, lo primero es que no te creo”.

Chiky no cree en el repentino amor de Aleska hacia Clovis. “Te voy a decir por qué yo no te creo. Tú dijiste que yo te estaba tirando tierra en el show. No te estaba tirando tierra, yo soy honesta y objetiva. No te creo. Y me caes bien y te admiro y tienes muchas cosas que muchas mujeres debemos de tener, pero no te creo por la grabadera porque con la grabadera es como que tú le estás estrujando a la gente en la cara…”, le dijo Chiky.

En otras palabras, Chiky dice que Aleska se la pasa grabando y publicando videos y fotos con Clovis para restregárselo al público en la cara. El público que le tiene cariño a Clovis y que piensa que Aleska se está colgando de su nueva fama y éxito.

Aleska le respondió a Chikys diciendo “pero es que nadie me cree nada…yo simplemente estoy disfrutando”, le dejó claro. “Si no me crees no importa, tú te vas a dar cuenta solita”.

A lo que Chiky Bombom le dice: “Eso es lo que quiero, yo quiero que tú calles bocas”.



Algunos usuarios no está de acuerdo que Chiky se meta en la relación de Clovis y Aleska. Mietras otros agradecen que “por fin hubo una que se lo dijo. Clovis tenía mucha popularidad aquí afuera, aún la sigue conservando pero no como al principio, y ella anda con él, solo por apariencias y por que sabe que eso les molesta a los del cuarto tierra y cierto público, pero si lo está utilizando como desde que estaba adentro y se disfraza de la que no sabe nada de lo que hace, la muy inocente por eso jamás me ha caído bien esa mujer”.