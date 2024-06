Christian reacciona tras la noticia del romance de Aleska con Clovis

Después de que Aleska Génesis y Clovis Nienow confirmaran su romance, algunos se preguntaron sobre qué habría pasado con Christian Estrada, quien tuvo un breve romance con la venezolana en La Casa de los Famosos.

Aleska dijo en una entrevista con MoluscoTV que al salir del reality de Telemundo se dio cuenta que no sentía nada por él. “Lo que yo sentía o por lo menos lo que la producción me quiso hacer sentir dentro de La casa se quedó en La casa. Cuando yo salí me di cuenta que realmente no sentía nada por él, entonces viví de una ilusión. Siempre lo nombré dentro de La casa como para darle ese respeto de que ‘Christian te tengo presente, no se me olvida el tema de que nos vamos a ver afuera, nos vamos a conocer’. Pero una vez que salgo de La casa y vuelvo a encontrarme con él y todo lo que ha pasado me di cuenta que realmente fue una ilusión, fue algo que la misma producción me quiso hacer sentir dentro de La casa”, dijo Aleska. “Una vez que yo salgo me doy cuenta de que no sentía nada por él. El día de la gran final estaban todos, yo tenía a Clovis a un lado, tenía a Christian al frente y para mí fue un momento muy incómodo porque yo no sabía qué hacer, ni siquiera sabía lo que estaba pasando fuera y ahí fue cuando yo me di cuenta de que realmente aquí no hay nada. Yo mantuve una ilusión dentro de La casa, una falsa ilusión de algo que yo pensaba que sentía porque así creo que la producción quiso que se sintiera o se viera con esa sorpresa de llegarme de esa manera. Pero no. Al final lo que yo sentía por él dentro de La casa se quedó dentro de La casa. Obviamente hay mucho cariño, lo respeto, pero aquí afuera no tengo una relación con él, preferí cortar esa ilusión que se había sentido dentro de La casa y dejarlo allí”.

Christian reacciona tras la confirmación del romance de Aleska con Clovis

Christian, quien fue el primer habitante en abandonar La Casa de los Famosos, publicó el siguiente mensaje en sus redes tras la noticia del romance entre Clovis y Aleska: “Querer decir tanto y saber que es mejor no decir nada”.