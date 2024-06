Clovis responde a las críticas por su romance con Aleska

Clovis Nienow y Aleska Génesis confirmaron su romance pero no todos están contentos. El ex habitante del Cuarto Tierra de la Casa de los Famosos 4 ha recibido muchas criticas por sus seguidores. Al punto que algunos lo han dejado de seguir. Pero él le envió un mensaje a todos que crítican su relación amorosa con Aleska. “La estoy conociendo, Aleska es una chica que estuve 91 días atrás de ella. Me gusto su forma de ser y su corazón”, dijo Clovis en Hoy Día, quien dice sentirse triste por lo que está pasando con la gente que lo seguía y asegura que su cuarto Tierra apoya su relación con Aleska. “Yo me estoy dando una oportunidad”.

Clovis dice que él piensa que una de las razones que no quieren a Aleska es por los conflictos que tiene con Maripily y Ariadna. Pero yo creo que es mas ese tema porque yo no le hago daño a nadie. El enamorarme y querer a alguien”, comentó Clovis.

Clovis envía mensaje a sus seguidores

También respeto a la gente que de verdad me quiere por quien soy yo y por lo que enseñe en la casa mis valores, mis principios y la gente que se quiere ir también la respeto”, dice Clovis de sus seguidores que dejaron de seguirlo. “Pero yo soy esta persona individual con virtudes y defectos. La gente me va a querer por lo que soy”.

Clovis asegura que está feliz con Aleska. “Es una gran chica y me estoy dando la oportunidad. No me quiero quedar con ‘qué hubiera sido’. Es mi vida y la sigo viviendo. Pero quiero dejar claro que mi familia Tierra está en mi corazón y siempre va estar ahí”, asegura Clovis. “Hay que darse una oportunidad. La vida es una y ahí que disfrutarla”.

DECLARACIONES DE CLOVIS EN HOY DÍA SOBRE TODO EL TEMA SOBRE ALESKA, LA CENA DE TIERRA Y QUE PASO! 🚨🩵 Esto es un gran ejemplo a que no juzguen sin saber, no inventen cosas sin tener información para dañar a los demás! Clovis te amamos! #TeamTierra #TeamClovis #LCDLF4 👏🏻 pic.twitter.com/94IOGHIDox — Mikaelya Cespedes (@Mikaelya20) June 3, 2024

Clovis espera que su seguidores recuerden lo mucho que les alegro el día cuando lo veían en La Casa de los Famosos. “A la gente le di muchas risas y alegría y ahorita que me esten atacando es normal, yo entiendo. Pero espero que recuerden todo eso. Soy un ser humano con defectos y virtudes”.