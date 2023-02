¡Mira el cambio de imagen de Ana Parra! [VIDEO]

La hermosa modelo colombiana Ana Parra, quien ha participado en varias de las temporadas de Exatlón Estados Unidos, se ha cambiado su imagen. Parra, quien es diseñadora de trajes de baños, es influencer de varias marcas, decidió que era tiempo de hacer unos cambiecitos en su vida.

Después de años con su pelo obscuro, se tiñó el pelo

Parra es reconocida por su esbelta figura y su hermoso cabello negro y largo, pero la modelo al parecer estaba lista para un cambio de imagen. En un video publicado en sus redes sociales, Ana muestra su nuevo color de pelo. Vestida con una blusa con estampado de leopardo y unos pantalones cortos, la atleta les enseñó a sus más 178 mil seguidores su color de pelo. El color cobre que cubre su pelo largo la hace lucir aún más bella.

“Me atreví a un look diferente y me encanto ☺️ gracias @santivriosmakeup 😘😘💞” comentó Ana en el video. El video recibió más de 4 mil likes y cientos de comentarios.

Sus seguidores aprueban su nuevo look

Los fanáticos de la modelo están más que contentos con el cambio radical de la deportista de Exatlón Estados Unidos y no dejaron de demostrarle apoyo.

“Wow anita ese color de pelo te queda super 👏🔥” comentoo una seguidora. “La mujer más bella que tiene el 🌏” y “Tan. Bella. Anita. Bendiciones” fueron alguno de los mensajes de apoyo.

Su camino por Exatlón

El recorrido de Parra en las arenas de Exatlón han marcado cortas, ya que la deportista ha sido eliminada dos veces del reality show por sufrir lesiones mientras participaba en alguno de los circuitos. Su más reciente participación en Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas], la dejo con una lesión en su rodilla y fuera de la competencia.

“Corrí con el corazón y siempre di lo mejor de mi. Saque más fuerza, me esforcé más, corrí más, grite más y me enfoqué más porque quería que mi recompensa 🏆fuera acorde a mis esfuerzos. Mi cuerpo no resistió pero mi mente sabe lo que podia lograr “estoy orgullosa de ti Ana” siempre me repetía eso frente al espejo y hoy lo digo con más orgullo ❤️ Los que me siguen saben que entrené a diario, me esforcé, aprendí a clavar, a nadar porque lo que más me importaba era que ustedes que tanto me apoyan vieran una mejor versión de mí y espero lo haya logrado 🙌🏼. Gracias infinitas por todos sus mensajes lo valoro mucho ❤️Y gracias a ustedes que me ayudaron en mi entrenamiento, no les traje el trofeo pero prometo esforzarme más 🙌🏼 los quiero @befitwithwellington.official @giantsportsmexico @iamedwinvargas @nrg_tech.71 ❤️”

La modelo le agradeció a su público y a los seguidores de Exatlón por todo el cariño que le brindaron mientras participaba. Ana también sufrió un accidente en uno de los circuitos que la dejo con tremenda cicatriz en su frente en una edición previa.

¿Te gusta el nuevo cambio de look de la modelo colombiana Ana Parra? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Lo que no cabe duda es que Ana luce espectacular con cualquier color de pelo.