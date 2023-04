Azul Grantón reaparece tras meses de EXATLON: ¡No vas a creer como luce!

Azul Grantón se convirtió en la atleta femenina más consentida del inicio de la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos, y aunque estuvo alejada un poco de sus redes sociales, la argentina tiene encantados a todos por cuenta de unas fotos que compartió.

La ex integrante del team Contendientes se fue de vacaciones a la ciudad mexicana de Cancún, donde se la pasó de lo lindo y publicó un set de fotos en el que se además de enamorar a sus fieles seguidores, presumió de su envidiable anatomía.

En las llamativas fotos, se aprecia a la argentina ataviada en un sensual bañador de dos piezas, mientras sonríe y mira a lo lejos el horizonte.

“Me puedo quedar a vivir aca?🥹”, fue la frase con la Azul publicó las imágenes, que en solo unos días lograron superar los 28,000 “likes”.

Las fotos de la deportista generaron tanto alboroto entre los fans de la joven, quienes no tardaron en colgar todo tipo de comentarios y elogios.

“😘😘😘😘 MUY SEXY BB 😘😘😘😘”, “Woww que belleza 😍😍😍”, “👌 Te ves reelinda !!! 🔥👏😍🙌 Síganla pasando bien”, “🔥🔥🔥🔥 MEGA DIOSAAA 🔥🔥🔥🔥🔥”, “😍😍😍 QUE BELLÍSIMA MUÑECA 😍😍😍”, fueron algunos de los comentarios que llenaron las redes de Azul.

“Hermosa azul 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙”, “Tu sonrisa me hace feliz❤️”, “Te juro que no hay nada más lindo que verte sonreír 🤧❤️‍🩹”, “Me creen si les digo que no me animé a subir al globo?🥹🙈”, “Wow que globo y mujer tan Bella 😍”, “Hermosa un beso desde Italia”, agregaron otros admiradores de la deportista.

Tras su salida de EXATLON Mundial, lo que dejó un mal sabor entre los fans de la rubia, pues la amplia mayoría del reality show de Telemundo quería verla en la gran final, la deportista se declaró feliz por la experiencia vivida.

“Gracias @exatlonestadosunidos 💙 Una de las mejores y más duras experiencias que tuve la oportunidad de vivir, definitivamente lo volvería a hacer mil veces!. Les voy a dejar la explicación de algunas de las tremendas fotos que me sacó @halilibrahimozbay 📸”, comentó Grantón. “Hablamos con todo el equipo de que si ganaba un punto iba a hacer el pasito de tiktok igual que Ale, lo hicimos y la producción nos termino regañando por obvias razones😂🙈. Los chicos habían practicado esa “bicicleta” pero yo no, y cuando dí el último punto que cerró la competencia me subieron a la bici y yo no sabia que hacer😂”, dijo la joven.

“En finnnnn, tantas anécdotas, tantas personas hermosas que conocí, estoy demasiado agradecida, y también les agradezco a todos los que desde afuera me mandaban fuerzas, me apoyaban y nunca me dejaron sola, los amo!💙🧡🦁”, comentó la deportista. “La huella es tan grande, que nada la borra y nadie las olvida💙 Nada ni nadie te quita el titulo de TETRACAMPEÓNA; Salir de tu casa con 17 años, con una valija llena de sueños y miedos y sin miedo al éxito y podés decir: ´LO LOGRE!!’”.

En otra publicación, Azul Grantón confesó que a lo largo de su vida ha sido una mujer muy arriesgada y valiente, pues dejó su país natal siendo muy joven y ha estado en lugares como Guatemala, México, Perú y Estados Unidos.

“No tenés techo ni nunca lo tendrás. A donde vayas siempre vas a brillar porque tu corazón siempre va a hablar por vos. Porque tú gran fortaleza no solo es tu mente y tu fuerza sino tu alma y corazón”, dijo la “Muñeca de hierro”.