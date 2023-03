EXATLON: La verdad sobre el romance entre Kelvin Rentería y Nona González

La séptima temporada de EXATLON Estados Unidos tuvo de todo para gusto de los televidentes: desde sorpresas en los ganadores, hasta llanto, drama, emociones y amores inesperados como el que surgió entre Nona González, quien hacía poco había salido del clóset, y Kelvin Rentería, separado de su esposo.

Y aunque al principio la relación de la parejita recibió críticas por parte de fans del reality show de Telemundo, quienes llegaron a pensar que el noviazgo era un montaje para darle mayor popularidad al par de atletas, la mayoría de seguidores apoya plenamente las movidas de Cupido, que tienen viento en popa el romance.

Y es que a quienes se preguntan cuál es la verdad detrás de la relación del ex atleta Azul y la ex atleta Roja de EXATLON, la respuesta parece vislumbrarse fácilmente en las fotografías y mensajes que ambos comparten en redes sociales: Lo de ellos es amor, y amor del bueno, al igual que diversión a mil, pues se la pasan de lo lindo.

Así lo reconfirman unas imágenes recientemente compartidas por el Vaquero en su Instagram, donde se le aprecia dando un paseo por una zona montañosa y rocosa en cercanías de Guadalajara, Jalisco en compañía de su joven novia.

En las fotos se observa a la parejita de mexicanos muy sonrientes y presumiendo de su amor, que lleva ya varios meses y que según han confesado ambos atletas, los tomó por sorpresa y se convirtió en el mejor regalo que se llevaron de la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

“Bom viagem 🫶🏼❤️🇲🇽 #bomviagem #visitmexico #guadalajara #adventure #explore #outdoorslife #solomia #contigo #ellaes #blessed”, fueron las frases publicadas por Kelvin para compartir sus bellas fotos.

Los comentarios de los fans de Nona y Kelvin que andan felices con su bella historia de amor, no pudieron evitar responder con todo tipo de mensajes para los tortolitos.

“Bellos ustedes y espectaculares fotos”, “En serio hacen una pareja muy linda”, “👏👏👏 en mi bello Guadalajara, espero que de esa subida se coman una torta ahogada👏👏” y “me gusta verlos juntos, son una Bella pareja”, fueron algunas de las reacciones que generó en Instagram la publicación de Kelvin.

“El tiempo de Dios es perfecto Kelvin, esto Era lo que El tenia y queria para ti ❤️❤️”, “que bonita pareja, ojalá y permanezcan por mucho tiempo.. ❤️”, “💙🤠❤️🌹💯💯Nona y Kelvin me encanta verlos juntos. Muchas bendiciones” y “Por fin ya vemos a Nona feliz, bendiciones 🙌🙌🙌🙌❤️❤️❤️ a cuidar ese tesoro rojo 👍👏👏👏”.

Frases como “TODO! pero contigo @alondraglez0 ❤️” y “Llega alguien que te llama paz …después de haber visto tu guerra 🤍”, han sido compartidas por los novios de EXATLON.

Asimismo, recientemente, tras lanzar su canal de YouTube “Intensamente”, Nona abrió su corazón y tocó muchos frentes de su vda, confensando que hasta hace poco vivió una vida que no era real hasta que llegó al punto actual, donde se siente feliz.

“Hice una transición de vida y conocí en realidad a Alondra González. Hace un año tuve muchos traumas, muchas caídas, muchos fracasos. Mucho tiempo de mi vida viví bajo una nube de críticas, de quejas… era una persona que me consumía, era una persona pesimista, sin rumbo, que corría en círculos. Ahorita todavía arrastro mis demonios, pero creo que los estoy encarando de la mejor manera. No me siento tal cual al 100 y con éxtasis de felicidad… la vida es cabrona, es difícil, pero se afronta y se vive, depende de tu actitud”, dijo la ex atleta de EXATLON.