EXATLON: Azul Grantón confiesa lo que siente por Yoridan: ¿Cupido los flechó?

El domingo pasado Azul Grantón se convirtió en la concursante más reciente en ser eliminada de la edición All Stars de EXATLON Estados Unidos, en medio del dolor de sus fans y compañeros, quienes soñaban con verla avanzar a la gran final del show.

Los televidentes que siguieron de cerca el duelo de eliminación, donde la argentina fue derrotada por “Nona” González, fueron testigos de primera mano de un bello momento de despedida que la integrante del team Contendientes vivió con su amigo y compañero de equipo, Yoridan Martínez.

Azul y el cubano se sumieron en un tierno abrazo, pero antes hubo una hermosa mirada de complicidad y amor entre ellos, que confirmó el bello sentimiento que reinó en su relación en “las arenas más feroces del planeta”, y cuyas imágenes puedes ver en el clip que compartimos aquí.

Tras su salida del reality show de Telemundo, Azul Grantón afloró sus sentimientos, y al hablar de Yoridan Martínez, dijo públicamente que le guarda mucho amor, pues entre ellos se forjó una hermosa relación.

“Me llevo de Exatlon grandes amigos, y un nuevo hermano: Yoridan, que lo amo, lo quiero demasiado”, dijo la concursante eliminada, al confirmar que su amor por el atleta es hermandad pura.

Azul se desvivió en elogios hacia el refuerzo que llegó a EXATLON Mundial, quien también ha sabido ganarse el cariño y respeto del público, no solo por su talento deportivo y disciplina sino por su personalidad tranquila y amable.

“Es una persona hermosa. Me ha enseñado muchísimas cosas, que las voy a aplicar en mi vida, afuera”, agregó la influencer en sus palabras de despedida que fueron concedidas a la cuenta de Instagram de EXATLON Estados Unidos.

En su conversación con el programa, la argentina, originaria de la localidad de Entre Ríos, confirmó que a pesar de haber sido eliminada de EXATLON All Stars, se va de la competencia llena de alegría y con una larga lista de experiencias que la ayudaron a ser una persona más fuerte y a creer más en ella misma.

“Estoy feliz. Me voy contenta. Sé que soy muy fuerte, sé que por fuera aparento ser así: la muñequita, pero sé que soy de hierro por dentro”, dijo la deportista, quien ha participado ya en varios reality show en países como Perú y Guatemala.

“Pero más que nada, me llevo un crecimiento personal muy grande y esto me hizo darme cuenta que puedo sola, que soy fuerte, que me pongan adelante lo que sea, y yo puedo… (me enseñó que) soy mucho más fuerte, o a confirmar que sí soy fuerte”, concluyó Azul.

Dinos qué te parece la hermadad que lograron hacer en el programa la argentina con Yoridan.