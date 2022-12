EXATLON All Stars: El público reacciona mal ante la eliminación de Azul Grantón

La séptima temporada de EXATLON Estados Unidos ha sido toda una montaña rusa de emociones y novedades, pues a medio camino la edición EXATLON Mundial cambió para convertirse en EXATLON All Stars, y los ánimos han estado a flor de piel, como acaba de ocurrir con la eliminación de Azul Grantón.

Y es que el fin de la participación de la atleta que fue la mejor mujer de los Contendientes de Exatlon Mundial, lo que le permitió sumarse a los All Stars, ha generado molestia y tristeza entre el público.

Así se puede apreciar a través de los comentarios que los fanáticos del reality show de Telemundo han compartido a través de las redes sociales, donde no ocultan su malestar por la eliminación de la que consideraban una carta fuerte para la gran final.

“Es injusto que se vaya la mejor que estuvo desde el principio y se queden otrs recién llegadas”, “merecía irse 1 de todas esas que hace pocos dias han llegado, no Azul🙄”, “pienso que la final debió ser entre ella y sus compañeros de inicio, ojalá se lo gane Catherin y Yoridan”, fueron algunos de los mensajes que llenaron las redes de EXATLON Estados Unidos. “Aun nos faltó mucho más por ver de ti Azulita bella”, “sin duda alguna fuiste siempre la mejor de todas”, y “soy roja, pero ella se merecía llegar más lejos”.

Otros televidentes fueron más duros en sus apreciaciones e incluso arremetieron contra Telemundo y la producción del show por habler mezclado a atletas que llevan meses compitiendo con las estrellas que se sumaron al camino All Stars.

“😢😢😢😢se fue mi Azul. Por ella miles de personas mirábamos exatlon, que injusto su salida. Eres grande Azul”, comentó otro fan, mientras que uno más dijo: “tremenda tristeza esa mezcla que hicieron con jugadores de otras temporadas no le dio la oportunidad a ella y los demás de la última temporada a ganarse el premio de 200 mil. Es totalmente injusto”.

“No fue justo que los que lucharon por estar en exatlon mundial tuvieran que empezar de cero con los all stars. Esa fue una mala movida de producción, eso si no me gustó desde que lo anunciaron, y seguro que eso no lo sabían ellos cuando entraron a exatlon mundial”, agregó otro fanático de la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

“No soy del team azul, pero no quería que eliminaran a esta tremenda competidora… merecía quedar entre los finalistas por ser competidora de la 7ma. Temporada real. Me parece que le quitaron la oportunidad a todos esos jovenes de la 7ma. Temporada… en mi opinión debieron esperar que terminara esa temporada y Luego lanzar la competencia del All stars”, agregó otra molesta fan.

