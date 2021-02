Allen V. Farrow: ¿Cómo ver gratis el documental de Woody Allen y Mia Farrow online?

El último documental de HBO es “Allen V. Farrow”, una mirada en profundidad al escándalo de abuso sexual dentro de la relación de Woody Allen y Mia Farrow. El documental se estrena el domingo 21 de febrero a las 9 p.m. ET/PT en HBO.

Pero si no tiene HBO y ha utilizado su prueba gratuita de HBO Max, aquí hay otras formas en que puede ver el documental “Allen v. Farrow” en línea, de manera gratuita.

AT&T TV: Dale click aquí

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. HBO solo está incluido en el paquete “Premier”, pero en este momento los paquetes “Choice” y superiores vienen con HBO Max y NBA League Pass sin costo adicional, que es la mejor ventaja que ofrece cualquier servicio de transmisión en este momento. Además, puede incluir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero cuando se registre y seleccione el paquete y los extras que desee, verá que, si es un cliente nuevo, la cantidad “a pagar hoy” es de $0. No se le cobrará durante 14 días y puede cancelar en cualquier momento.

Dale click aquí para tener tu prueba gratuita de AT&T TV

Una vez inscrito en el paquete “Choice” de AT&T TV o superior, puede ver “Allen v. Farrow” en vivo o bajo demanda en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Canal HBO de Amazon Prime: Dale click aquí

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver todo el contenido de HBO en vivo y bajo demanda en el canal Prime de HBO. Puedes probar Amazon Prime y el canal HBO sin costo alguno, con una prueba gratuita aquí mismo: Una vez que te hayas registrado en el canal Prime HBO, puedes ver “Allen v. Farrow” en vivo o en demanda, en la aplicación Amazon Video, en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Nvidia Shield, Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, Xbox One, PlayStation 4, varios Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

MIRA HBO AQUÍ EN AMAZON PRIME

También puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de Amazon.

Mira HBO en Hulu

Ya sea que ya tenga Hulu o quieras registrarte a una nueva suscripción, HBO está disponible como complemento de Hulu o Hulu con Live TV. Si es un suscriptor nuevo, puede comenzar una prueba gratuita de 30 días de Hulu regular más el complemento de HBO:

AQUÍ ESTÁ LA PRUEBA GRATIS DE HULU

Una vez registrado, puedes ver “Allen v. Farrow” en vivo o bajo demanda en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de Hulu.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “ALLEN V. FARROW

Allen v. Farrow: Official Trailer | HBOA Hollywood scandal. A family tragedy. #AllenVFarrow​, a four-part HBO original documentary series from award-winning investigative filmmakers Kirby Dick & Amy Ziering and Amy Herdy, premieres Sunday at 9 PM on HBO Max. #HBO #HBODocs Subscribe to HBO on YouTube: goo.gl/wtFYd7 Stream on HBO Max: itsh.bo/hbo-max Get More HBO Official Site: itsh.bo/dotcom Twitter: twitter.com/HBODocs Instagram:… 2021-02-16T16:01:14Z

De los aclamados cineastas Amy Ziering, Amy Herdy y Kirby Dick llega la serie documental en cuatro partes “Allen V. Farrow”, que “va detrás de décadas de titulares sensacionalistas para revelar la historia privada de uno de los escándalos públicos más notorios de Hollywood: la acusación de abuso sexual contra Woody Allen que involucra a Dylan, su hija de entonces siete años con Mia Farrow; su posterior juicio de custodia, la revelación de la relación de Allen con la hija de Farrow, Soon-Yi; y las controvertidas secuelas en los años siguientes”, según el comunicado de prensa de HBO.

En la misiva sobre el documental, HBO dijo además:

“Esta apasionante serie entrelaza un nuevo trabajo de investigación, meticulosamente reunido a través de imágenes íntimas de películas caseras, documentos judiciales, pruebas policiales, cintas de video reveladoras y cintas de audio nunca antes escuchadas, con entrevistas exclusivas y en profundidad sobre el tema con Mia Farrow, Dylan Farrow, Ronan Farrow, la amiga de la familia Carly Simon, el fiscal Frank Maco, familiares, investigadores, expertos y otros testigos oculares de primera mano, muchos de ellos hablando públicamente sobre los hechos por primera vez. La serie también incluye voces culturales prominentes que exploran el cuerpo de trabajo de Allen en un contexto más amplio y reflexionan sobre cómo las revelaciones públicas sobre la vida personal de los artistas pueden llevar a reevaluaciones de su trabajo”.

“Allen V. Farrow incluye una mirada íntima al cortejo encantado de Farrow y Allen y su aparición como una de las parejas poderosas de Hollywood, haciendo trece películas influyentes juntos durante una década. Con el tiempo, Allen se convirtió en una figura paterna para los hijos de Farrow y para sus hijos compartidos. Sin embargo, a lo largo de todo su éxito profesional y logros personales, hubo oscuras corrientes subterráneas en juego”.

“Allen V. Farrow” examina los efectos devastadores del trauma en una familia, y es una descripción inquietante del escepticismo y la reacción que puede resultar de una acusación”, concluyeron.

“Allen V. Farrow” se transmite los domingos a las 9 p.m. ET/PT en HBO.

