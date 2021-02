Isaac Martínez, el latino con más de 500 libras en el programa “My 600 Lb Life”

Isaac Martínez es un joven de 23 años, oriundo de Hutchins, Texas, quien en el momento más algido de su episodio de “My 600 Lb Life” hace varias declaraciones sobre lo que ha sido su vida y su lucha contra el sobrepeso, entre ellas compartió que su hermana Angeliza es quien lo ayuda a alistarse por las mañanas.

“Vivo con mi mamá y mi papá, mi hermana… y mi hermano. Me ayudan cuando lo necesito y eso me avergüenza”, comentó el participante del programa.

Martínez explicó que su madre tiene cáncer y que inicialmente regresó a casa para ayudar a cuidarla. Desde entonces, sin embargo, las cosas han cambiado, y ahora su familia es la que lo cuida a él.

'My 600-lb Life': Where is Isaac Martinez now?'My 600-lb Life': Where is Isaac Martinez now? Please subscribe to our Youtube Channel – Yushi Talks – youtube.com/channel/UCONLXIkGLgkp3pHcJ0YLu2A Please join our Channel Facebook Group for latest Updates on News , Serial Reviews, Lifestyle, World Around. facebook.com/groups/3329575900498585 2021-02-18T02:09:17Z

¿Qué más sabemos sobre Isaac? ¿Hará el viaje adonde el “Dr. Now” en Houston, con la esperanza de tener acceso a las herramientas que le ayudarán a perder peso?

Cocina para su familia

Cada mañana, después de que Isaac se despierta, cocina para su familia; explica que cocinar es su trabajo en casa.

El problema, sin embargo, es que no puede permanecer de pie por mucho tiempo debido a su peso, por lo que cocinar se ha convertido en una tarea cada vez más difícil para él. Alista sus ingredientes, luego va a la sala de estar para convertir todo en una mesa que su familia ha colocado allí.

“Siento que tengo una conexión especial con la comida”, dice. “Pero también me gusta comer”.

Aunque le encanta la comida, Isaac dice que necesita controlar su peso.

Como niño, Isaac tenía un peso muy bajo. No podía comer alimentos normales entre las edades de 1 y 3 años, y su madre explica que, curiosamente, estaban nerviosos por lo pequeño que era. Después de que su salud comenzó a mejorar y sus alergias disminuyeron, comenzó a comer alimentos que estaban prohibidos durante tanto tiempo. “Fue entonces cuando comencé a ganar peso y a engordar más”, mencionó.

Isaac explica que pesaba alrededor de 100 libras cuando cumplió seis años. Después de eso, sin embargo, su aumento de peso empeoró. “Entre los siete y los diez años… mi abuela falleció. Eso me afectó bastante. Luego perdimos la casa y tuvimos que mudarnos a la de mi tía. Después mi madre tuvo un derrame cerebral…”.

Luego de que su madre sufriera un derrame cerebral, Isaac se hizo responsable de las tareas del hogar, incluida la preparación de la comida y ayudar a sus hermanos con las tareas escolares.

Él era el príncipe cuando regresó a casa

Durante su episodio, Isaac explica que su peso no fue un obstáculo en la escuela: hizo amigos y era muy social. Incluso fue elegido “Príncipe del Baile de Bienvenida”.

“Cuando pesé alrededor de 450 libras cuando tenía 16 años, tuve que dejar de hacer banda porque no podía hacerlo físicamente”. Isaac dice que esto fue una especie de llamado de atención.

“El fin de semana, me quedaba en casa y comía”, confesó. Para cuando llegó la graduación, pesaba más de 500 libras.

Mira aquí algunas fotos de Martínez

Sin embargo, cuando comenzó la universidad, Isaac se enteró de que su madre tenía cáncer uterino. Se mudó a casa para ayudar a cuidar de su madre y su familia.

“Mi peso subió a más de 600 libras rápidamente”, dijo Martínez.

Isaac dice que si bien sus padres fueron la razón por la que regresó a casa en primer lugar, no los culpa de ninguna manera o forma por su sobrepeso. Isaac reconoce que es responsable de lo que ha pasado en su cuerpo y está decidido a controlar su peso.

“Cada día que no cambio, empeoro. Y más cerca de que ocurra algo realmente malo”.

No mucho antes de ir al programa, Issac fue a la sala de emergencias y la experiencia terminó en un coma.

The producers of 'My 600-lb. Life' are searching for individuals weighing over 600 pounds who are ready to make a life change. Are you or someone you love struggling at an extreme weight over 600 pounds? Please email weightloss_cast@megalomedia.com #600lblife #weightloss — My 600 Life (@My600lbLifeCast) August 28, 2019

“Es un poco loco decirlo, pero puedo lidiar con el coma”, explica Isaac. “Pero perder mi movilidad. Eso es básicamente ser un vegetal. Y eso me asusta muchísimo. Porque creo que si me permito llegar a ese punto, se acabará para mí”.

El episodio titulado ‘El viaje de Isaac’, programado para salir en pantalla este miércoles 17 de febrero de 2021, mostró detalles de la vida de Isaac.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.