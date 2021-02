Hospitalizan al príncipe Philip: ¿Cómo está el esposo de la reina Isabel?

El príncipe Philip (Felipe), duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II, fue hospitalizado el 17 de febrero de 2021, según informó la BBC.

BBC informó que el príncipe fue trasladado al hospital “como medida de precaución”.

Según la BBC, el Palacio de Buckingham reveló que el príncipe se sentía mal. Philip, de 99 años, se encuentra en el hospital King Edward VII de Londres. El príncipe Felipe y la reina Isabel II están casados ​​desde 1952.

Esto es lo que necesita saber:

El príncipe Felipe se retiró de los deberes reales en 2017

Según Associated Press, se espera que el príncipe Philip permanezca en el hospital un par de días para “observación y descanso”.

ISABEL II | FELIPE de EDIMBURGO cumple 99 AÑOS

El Príncipe Philip se retiró de sus funciones públicas en 2017. Ha estado viviendo en el Castillo de Windsor con la Reina durante la pandemia de COVID-19, informó AP.

En junio, la Familia Real presentó una nueva foto de Felipe y la Reina para celebrar su 99 cumpleaños. “Esta nueva fotografía del Duque de Edimburgo y la Reina fue tomada la semana pasada en el cuadrilátero del Castillo de Windsor para conmemorar el 99 cumpleaños de Su Alteza Real mañana”, tuiteó la Familia Real.

El príncipe Felipe, nombre en español, es el consorte británico que más tiempo ha estado sirviendo a un monarca.

Según su biografía del Palacio de Buckingham, “después de una exitosa carrera naval durante la cual estuvo en servicio activo en la Segunda Guerra Mundial, el duque de Edimburgo comenzó a centrarse en su trabajo en apoyo de la reina después de su adhesión en 1952″.

“En 2009 se convirtió en el consorte británico con más años de servicio (compañero del Soberano-Soberana), una distinción que ostentaba anteriormente la reina Charlotte, consorte de Jorge III. Su Alteza Real también tiene muchos intereses que persigue por separado de su trabajo con Su Majestad, incluida la conservación, la ingeniería y el Premio del Duque de Edimburgo, que fundó en 1956”.

Prince Philip interview

La biografía señala: “El duque de Edimburgo es patrocinador, presidente o miembro de más de 750 organizaciones, con las que continúa asociado, aunque ya no juega un papel activo asistiendo a compromisos”.

El príncipe Felipe nació en Grecia

Según Biography.com, el príncipe Philip “nació en la isla de Corfú en Grecia, el 10 de junio de 1921”.

Nació en una familia de miembros de la realeza griega y danesa, pero fueron exiliados y terminó viviendo en Francia, Alemania y Gran Bretaña. Su tío fue el rey Constantino I de Grecia, quien se vio obligado a abdicar de su trono.

Se casó con la reina Isabel en 1952 y tienen cuatro hijos juntos: Charles, Anne, Andrew y Edward.

El príncipe es el abuelo de los príncipes William y Harry.

Su madre, la princesa Alice, era una figura colorida como bien saben los fanáticos del programa de Netflix The Crown.

La princesa Alice luchó con problemas de audición y salud mental y se convirtió en monja. Forzada varias veces al exilio, también es una figura heroica, a quien se le atribuye haber salvado la vida de una familia judía durante la Segunda Guerra Mundial.

La fantástica historia de amor de Isabel II y Felipe de Edimburgo con 73 años de casados | ¡HOLA! TV

Según Brittanica, los primeros Battenberg “fueron una familia de condes alemanes que desapareció hacia 1314 y cuya sede fue el castillo de Kellerburg, cerca de Battenberg, en Hesse”.

El sitio informa que el título fue “revivido” en 1851 por Alejandro, un hijo menor de Luis II. En siete años, sus hijos con la condesa polaca Theresa von Hauke ​​fueron llamados príncipes o princesas.

