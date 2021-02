Niurka Marcos confiesa el drama que vivió su hija Romina con las prótesis de seno

La vanidad es un asunto que sigue pasándole factura a muchas personas que no acuden a médicos idóneos a la hora de practicarse cirugías estéticas, y esta vez Niurka Marcos reveló el drama por ese tema que tocó las puertas de su casa, no con ella, sino con su hija Romina, quien tuvo serios problemas de salud, debido a las prótesis que se puso en los senos, y que debió extraerse.

La llamada mujer escándalo se sentó a hablar con el programa de televisión mexicano “De primera mano”, y allí narró la pesadilla que su hija vivió tras querer hacerse un retoquito para lucir mejor.

“Le pusieron una prótesis arriba del músculo y otra prótesis debajo. Y esto lo sé por el experto, que es el médico que la atendió”, dijo la vedette cubana, recordando que Romina se puso los implantes hace 5 años, y luego tuvo que pasar por procedimientos clínicos para removerse las prótesis.

¡La hija de Niurka Marcos sufrió complicaciones por sus implantes de pecho! | De Primera Mano#Niurka responde a la polémica por supuestamente entrar a un cenote por influencias de ella y #RommelPacheco y habla de las complicaciones médicas que tuvo s hija Romina por sus implantes de pecho… No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante,… 2021-02-18T23:15:12Z

“Eso le generó molestias, dolores de espalda, de cabeza, desgarres de músculos. Y, lamentablemente, mi hija sufrió bastante las consecuencias de una negligencia”, acotó Niurka Marcos al citado show de televisión

MI OPERACION DE BUBIS Y PORQUE ME LAS QUIERO QUITAR / Romi MarcosHola amigos! muchas me pidieron este video contandoles mi experiencia con la operacion de bubis que me hice, espero que a muchas les sirva si estan pensando en operarse. LES MANDO MUCHOS BESOS SIGANME: instagram: @romimarcos twitter: @romimarcoss 2020-04-30T22:07:07Z

La actriz confesó que con el paso de los años el estado de salud de su hija se fue deteriorando, y reveló que se sintió muy angustiada y hasta culpable, ya que esas prótesis habían sido un regalo suyo para su hija cuando cumplió sus 20 años.

“[Estoy] angustiadísima y con muchísimo cargo de conciencia porque en esa ocasión, hace 5 años, cuando la operaron, yo había programado de la mano de ella la operación y todo. Yo había pagado todo, porque fue un regalo que le hice con 20 años. Romi tiene 25”, dijo Niurka, quien ahora que le removieron los implantes a su hija se siente más tranquila. “Para las dos fue un reto, y un apoyo y una tranquilidad estar juntas ahorita. Me dio miedo, terror, pánico, y con permiso toco madera. Le recé cada instante, cada minuto a todos mis santicos”.

Niurka Marcos aseguró que ha estado cuidando mucho a su hija y mencionó que cuando le retiraron los implantes a la chica de 25 años, descubrieron que estaba muy afectada.

“Y no fue solamente que le quitaron las prótesis, las bubis. No fue solo eso. Le reconstruyeron los senos, porque además le lastimaron, porque se las pusieron muy mal hace cinco años”, concluyó la cubana,advirtiendo que el proceso de recuperación de Romina requirió mucha atención y cuidados constantes.

