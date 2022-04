Lupillo Rivera revela su gran dolor como padre ¿Qué lo atormenta?

Para Lupillo Rivera la paternidad es algo que se le ha dado con toda naturalidad. En diversas ocasiones ha relatado la felicidad que le han brindado sus seis hijos: Ayana, Abigail, Angélica y Areana, producto de su matrimonio con María Gorola, y Lupita y Rey, fruto de su matrimonio con Mayeli Alonso.

Sin embargo, hay un aspecto de la paternidad que al cantante le duele, y en ocasiones ha llegado a atormentarlo. Así lo reveló el hermano mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera, en una entrevista que concedió al programa de Yordi Rosado.

De acuerdo a las palabras del “Toro del Corrido”, debido a sus compromisos laborales se ha perdido muchos hitos importantes de las vidas de sus hijos.

“Me emociono cuando hablo de mis hijos, porque es difícil dejarlos. Es un sacrificio muy grande. Ahorita mi hijo Rey está en beísbol, y se me pasan juegos y cosas importantes. A veces los entrenadores quieren hablar con el papá para ver si lo llevan a otra liga y yo no puedo estar presente. Le digo “no puedo estar trabajando y estar contigo”, relató Lupillo Rivera.

El cantante detalló que en esos momentos en que no puede ir a ver a su hijo jugar hace lo posible por impulsarlo a ser cada día mejor. “Le digo que cuando yo no esté debe jugar con más ganas, encabronarse porque no está su papá y demostrarse que solo sí puede”, señaló.

Durante la entrevista, Lupillo recordó que su primer matrimonio, con María Gorola fracasó en gran parte debido a su exceso de trabajo. “No le puse la atención que debí poner. Debido a mis constantes compromisos laborales debía ausentarme y comenzaron los celos (…) Finalmente todo acabó cuando una muchacha dijo que estaba embarazada y que el niño era mío (…) Como hombre yo respondí y me hice cargo, pero ella se enteró y quiso divorciarse”, relató sobre su matrimonio de quince años.

Doce años después y gracias a su segunda esposa, Mayeli Alonso, quien le insistió para que le hiciera una prueba de paternidad al niño, Rivera se enteró que no era el padre del niño. “No era mío, pero seguí dándole manutención hasta que cumplió 18 años”, relató.

Actualmente Lupillo Rivera mantiene una estable relación con la cosmetóloga Giselle Soto, con quien afirma se casó con todas las de la ley. La pareja comparte en redes sociales divertidos momentos familiares en compañía del hijo menor del cantante, Rey.

La pareja ha vacacionado por idílicas playas y no se cansan de expresarse mutuamente el gran amor que se tienen. ¿Se animará Lupillo a ser padre nuevamente?