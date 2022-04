Lupillo Rivera se sincera sobre supuesto hijo ilegítimo ¿Le duele no verlo?

Lupillo Rivera no se guardó nada durante la entrevista que le hizo Yordi Rosado. El “Toro del Corrido” rememoró sin problemas el episodio de su vida que acabó con su primer matrimonio y por el cual estuvo dando una manutención de US$1,600 dólares durante 18 años a un niño que supuestamente era su hijo biológico.

La fama le trajo consecuencias a Lupillo Rivera, quien confesó que tuvo un feliz matrimonio con su primera esposa María Gorola, con quien estuvo casado durante 15 años y tuvo cuatro hijas: Ayana, Abigail, Angélica y Areana.

Según relató, todo comenzó a desplomarse cuando él comenzó a tener éxito como cantante, luego de años de trabajar por un salario mínimo y correr de un trabajo a otro.

“Todo empezó por mi carrera, porque comenzaron los celos y ella se imaginaba que yo andaba con mujeres. No voy a decir que era un angelito, sí tuve mis temas por ahí. Hasta que salió una muchacha que dijo que estaba embarazada y que el niño era mío”, relató el hermano de la fallecida Jenni Rivera, tras recalcar que él de inmediato se hizo cargo de la situación y asumió su responsabilidad, a pesar de que esto le costó su matrimonio.

“Yo como hombre respondo. Mi esposa se enteró y todo terminó en divorcio”, explicó tras reconocer que la relación ya venía deteriorada debido a que se había enfocado en su profesión, por lo que descuidó otros aspectos de su vida.

Lupillo señaló que la madre del niño nunca quiso hacer una prueba de ADN para comprobar que él era el verdadero padre. Finalmente la verdad salió a la luz gracias a la determinación de la segunda esposa del cantante Mayeli Alonso, quien le pidió hacerse una prueba de paternidad cuando el niño ya tenía 12 años.

“Mayeli es una muchacha de pueblo donde se tiene la creencia de que el primer hijo varón hereda todo lo del padre, que es el primogénito. Al quedar ella embarazada de nuestro hijo Rey y enterarse que sería un varón me dijo que necesitaba saber si el otro niño era realmente mi hijo”, explicó.

“La mamá del otro niño nunca nos dejó hacer el ADN. Nosotros compramos una prueba y la hicimos, y salió negativa”, relató tras afirmar que a pesar de esto, continuó dándole un dinero mensual al menor hasta que cumplió los 18 años de edad, pero que desde que supo que no era su hijo detuvo sus frecuentes visitas al niño.

“Nunca más lo fui a ver porque no quería que él tuviera una mala imagen de su madre, prefería que tuviera una buena relación con ella y pensara que yo era el malo. Nunca más he vuelto a hablar con él, porque no quiero confundirlo”, explicó Lupillo tras señalar que a pesar de que Mayeli Alonso le pidió que no volviera a darle dinero al menor porque no era su responsabilidad, él quiso continuar cumpliendo con su compromiso hasta su mayoría de edad.