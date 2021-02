Lorenzo Méndez admite que sigue casado con Chiquis Rivera

En un reciente encuentro con los medios de comunicación en México, Lorenzo Méndez dio a conocer que continúa casado con Chiquis Rivera en conformidad con las leyes del estado de California. Méndez habría firmado la demanda de divorcio recientemente, pero debe esperar seis meses para que el matrimonio oficialmente esté disuelto.

“Muchos están diciendo que ya está finalizado (el proceso de divorcio), vi muchas cosas hoy. En California se tardan seis meses para finalizar. Ya estando finalizado todavía te tienes que esperar seis meses para que ya esté cerrado completamente”, admitió Méndez al referirse a su demanda de divorcio con Rivera.

Al ser cuestionado sobre si continúa casado con la hija de la inolvidable cantante Jenni Rivera, el cantautor respondió: “Sigo casado, no traje el anillo; pero sigo casado”.

Uno de los reporteros le preguntó al intérprete estadounidense sobre si ya habría firmado los documentos legales de su separación con Rivera, a lo que él reaccionó con un simple “sí, ya está firmado”, esto sin profundizar en detalles al respecto.

Méndez y Rivera anunciaron su separación en el mes de septiembre de 2020. En ese momento, Chiquis emitió un comunicado de prensa en donde confirmaba el fin de su matrimonio con el ex integrante de La Original Banda El Limón.

“Les informo a traves de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. No, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni ‘publicidad’, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esta razón siento la necesidad de dejarles saber”, detalló la cantante en una publicación que posteriormente fue borrada de su cuenta oficial de Instagram.

Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera se juraron “amor eterno” en una ceremonia que se celebró en el mes de junio de 2019 en una iglesia de Pasadena, California. Para la celebración, la pareja estuvo acompañada por sus familiares y amigos más cercanos mientras eran asediados por la prensa de habla hispana que quería captar todos los detalles del enlace.

¿Lorenzo Méndez está listo para darse una nueva oportunidad en el amor?

En su reciente encuentro con los medios de comunicación en México, Lorenzo Méndez se pronunció sobre la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor en la actualidad: “No, ahorita la neta no… No es que no crea en el amor, es que simplemente no estoy enfocado en eso”.

Hace unos días, Méndez fue cuestionado sobre un supuesto romance con una misteriosa mujer. A lo que él respondió de manera contundente ante las cámaras del show de entretenimiento Suelta La Sopa de Telemundo: “No, ella es mi amiga desde high school. Cada vez que salga y si estoy con una muchacha, no significa que esté con ella. Mi corazón no está listo para andar con otra mujer ahorita”.

¿Cuándo fue presentada la demanda de separación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez?

A mediados del mes de octubre de 2020, Chiquis Rivera tomó la iniciativa e interpuso una demanda de divorcio de Lorenzo Méndez ante la Corte Superior de Los Ángeles por “diferencias irreconciliables”.

“Ventaneando” dio a conocer detalles de la querella legal en donde se establecía que la pareja se había casado bajo un acuerdo prenupcial en donde ambas partes renunciaban a cualquier tipo de pensión económica en caso de una separación.

En uno de los apartados de la demanda de divorcio, Chiquis solicitó que Méndez se hiciera cargo de los honorarios del abogado que lo representaría en el proceso legal.

Hasta la fecha, la separación de Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera no se ha oficializado ante la Corte Superior de Los Ángeles, California. Sin embargos, ambas partes han dado a conocer que ya firmaron la demanda de divorcio.

