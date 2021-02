¿Chiquis Rivera está soltera o tiene pareja sentimental?

En una reveladora entrevista exclusiva con Jomari Goyso para “Sal y Pimienta”, Chiquis Rivera aclaró su situación sentimental tras haberse separado del cantautor Lorenzo Méndez, con quien estuvo casada por poco más de un año.

“Estoy practicando el amor propio, creo que es muy importante eso antes de seguir o buscar el amor en otra persona”, aseguró la cantante estadounidense para mencionar que en estos momentos se encuentra completamente soltera.

Al referirse a su separación de Méndez, Rivera detalló que el proceso legal aún no ha concluido: “Ahorita no está finalizado el divorcio, aquí en California son seis meses”.

En la actualidad, la joven se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales con el lanzamiento de su nueva colección de maquillaje con su compañía “Be Flawless Skin” y en el ámbito musical con la producción de sus nuevos temas musicales en un importante estudio de grabación en California.

Chiquis Rivera sumó un gran éxito a su carrera musical al lograr ser la única mujer en ser nominada en la categoría “Artista del Año – Regional Mexicano” en la edición número 33 de “Premio Lo Nuestro” que se celebran en la ciudad de Miami durante el próximo jueves, 18 de febrero.

Esto es lo que necesitas saber de la vida amorosa de Chiquis Rivera:

Chiquis Rivera anunció su separación de Lorenzo Méndez en septiembre de 2020

La intérprete de ‘Paloma Blanca’ anunció su separación de Lorenzo Méndez a través de un comunicado de prensa en el mes de septiembre de 2020: “Les informo a traves de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. No, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni ‘publicidad’, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esta razón siento la necesidad de dejarles saber”.

Rivera y Méndez habían estado casados desde el mes de junio de 2019, fecha en la que celebraron su ceremonia en la Iglesia Presbiteriana Westminister de Pasadena, California. En ese momento, la pareja estuvo acompañada por sus familiares y amigos más cercanos.

Chiquis Rivera estuvo relacionada sentimentalmente con Jorge Cueva

A mediados del mes de octubre de 2020, Chiquis estuvo inmersa en fuertes rumores de un posible romance con el empresario mexicano Jorge Cueva, esto tras ser captados mientras se besaban apasionadamente en un hotel de Ciudad de México. Sin embargo, la cantante puso fin a las especulaciones al asegurar que su relación con Cueva se limitaba al aspecto laboral por futuros proyectos que tenían juntos.

Tras ser acusada de haberle sido infiel a Lorenzo Méndez con Cueva, Chiquis Rivera se defendió con unas contundentes declaraciones en donde puntualizó que en todo momento le fue fiel a su esposo durante el tiempo que estuvieron juntos.

“Quiero aclara que no fui infiel, jamás en la vida y Lorenzo lo sabe. Él sabe las razones de nuestra separación y por respeto a su madre, a su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles. Estoy muy dolida, pero estoy muy fuerte y me duele que quieran voltear las cosas”, expresó Rivera en ese momento.

La cantante introdujo la demanda de divorcio de Lorenzo Méndez en octubre de 2020

A mediados del mes de octubre de 2020, Chiquis Rivera introdujo una demanda de separación de Lorenzo Méndez en la Corte Superior de Los Ángeles, California. En la querella legal, la interprete sostuvo que la separación se presentaba por “diferencias irreconciliables” con su pareja sentimental.

En los documentos de la demanda de divorcio, Rivera solicitó que Lorenzo Méndez se hiciera cargo de los honorarios de su abogado en el proceso legal. Asimismo, los cantantes se casaron bajo un acuerdo prenupcial que estipulaba que renunciaban a cualquier tipo de pensión en caso de separación.

A inicios del mes de enero de 2021, Méndez presentó documentos legales ante la Corte Superior de Los Ángeles en donde aseguraba estar de acuerdo con la disolución matrimonial de Chiquis Rivera en conformidad con las leyes de California.

