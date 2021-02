Nicky Jam confirma separación de Cydney Moreau [VIDEO]

Nicky Jam y Cydney Moreau habían estado inmersos en fuertes rumores de separación a un año de haberse comprometido. Sin embargo, el cantautor puso fin a las especulaciones al dar a conocer recientemente que es un hombre soltero.

“No, no estamos juntos. Yo sé que cuando yo me voy, yo no vuelvo. Cuando yo termino algo es porque ya no hay nada. Mi respeto a ella, la quiero mucho y la amo mucho”, aseguró Jam al referirse a su ruptura amorosa de Moreau en una entrevista con el show radial ‘Flow Urbano’.

Al ser cuestionado sobre los motivos de su separación de la modelo estadounidense, la estrella respondió: “La situación de la pandemia y la cuarenta afectó un poco la situación y simplemente no funcionó. No me gusta hablar de otra persona cuando no está allí para defenderse y le tengo mucho amor a mi expareja, pero quedamos en buena tónica. Simplemente no funcionó”.

El intérprete de “Travesuras” continuó mencionando que la separación en una pareja es algo muy común en la actualidad, pero que lo hacen ver como una catástrofe al tratarse de una celebridad.

“La realidad del asunto es que esas cosas pasan muchas veces con gente normal por allí, pero nadie dice nada porque no son artistas. Pero como yo soy artista es una catástrofe y es un problema”, destacó Nicky Jam.

A lo largo de su entrevista con el show radial ‘Flow Urbano’, Jam aseguró que prefería no ahondar en detalles sobre su ruptura amorosa por respeto a su expareja: “Si no hablo más del tema es porque le tengo respeto a mi expareja. Es tremenda persona y tremenda muchacha, simplemente como pareja no dio. Son muchas cosas de por medio, culturalmente hablando, lenguaje, son muchas cositas”.

Nicky Jam y Cydney Moreau anunciaron su noviazgo en el mes de diciembre de 2019. Poco tiempo después, la pareja se comprometió durante una romántica celebración en el Día de San Valentín en el año 2020.

Jam y Moreau se conocieron en las grabaciones del vídeo musical de “Atrévete” en el año 2019 en la ciudad de Miami. En ese momento, la joven estadounidense fue la modelo oficial del proyecto audiovisual del tema musical del reguetonero en colaboración con Sech.

El show de entretenimiento “El Gordo y la Flaca” fue uno de los primeros medios de comunicación en informar sobre la separación de la pareja. Según la reportera Tanya Charry, Nicky Jam y Cydney Moreau tenían previsto celebrar su boda en República Dominicana, pero a última hora los planes fueron cancelados de manera definitiva.

Pese a su separación de Moreau, Jam le rentó un apartamento a la modelo en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Miami para que pueda vivir cómodamente en la nueva etapa de su vida como mujer soltera, según informó “El Gordo y la Flaca”.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Cydney Moreau aún conserva sus fotografías en compañía de Nicky Jam y no se ha pronunciado sobre la cancelación de su compromiso con el afamado cantautor.

Moreau es una consagrada modelo que ha desfilado para importantes diseñadores en grandes pasarelas en los Estados Unidos. En el mundo de los negocios, la joven nacida en Louisiana fundó su propia línea de ropa deportiva que lleva por nombre “Shop Cyd Rose”.

