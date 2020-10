[VIDEO] Chiquis Rivera aparece besándose con su nuevo amor: ¿Quién es?

View this post on Instagram

I will be at TEMPO CANTINA DOWNEY tonight, stop by to say hi and let’s have a drink! See you later✌🏻☝🏼@tempokitchen #maschingon – #downey #mrtempo #maschingon #margaritastogo #beertogo #cocktailstogo #bar #cantina #margaritas #weekend #fun #friends #downey #brea #anaheimhills #sandiego #littleitalysd #orangecounty #tempocantina #kingandqueencantina #sandiego #littleitalysd