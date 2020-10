[VIDEO] “Pensé que me iban a matar”, Aylín Mujica confiesa que fue secuestrada

En una reveladora entrevista exclusiva con “Suelta La Sopa”, Aylín Mujica confesó que sufrió un secuestro exprés en horas de la madrugada del lunes 12 de octubre mientras se encontraba en Ciudad de México por compromisos profesionales.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Miami en horas de la mañana del martes 13 de octubre, Mujica evidentemente afectada por lo sucedido brindó sus primeras declaraciones al show de Telemundo:

“Me ponen una navaja entre las piernas y me dicen: ‘No te quiero hacer daño, lo único que queremos es dinero’ y me tuvo dando muchas vueltas varias horas para sacar dinero de varios cajeros. Pensé que me iban a matar. ¡Ay no!”, afirmó Mujica antes de quebrarse en llanto frente a las cámaras de ‘Suelta La Sopa’.

Aylín Mujica se encontraba de visita en México por motivos laborales

La actriz cubana se encontraba en Ciudad de México desde el pasado 28 de septiembre para formar parte del elenco de la pieza teatral “Cuarentenorio Cómico” del productor mexicano Alejandro Gou.

La obra de teatro se estrenó con completo éxito el 2 de octubre en la capital azteca y tiene previsto seguir brindando funciones todos los fines de semana. Sin embargo, se desconoce si Mujica continuará formando parte del elenco después de lo sucedido.

A través de las historias en su cuenta en Instagram, la presentadora de televisión se pronunció en horas de la mañana del día de hoy, martes 13 de octubre para hacerle saber a sus seguidores que ya se encontraba en la ciudad de Miami en compañía de su hija Violeta Mujica, a quien estaba llevando a su escuela.

“El día de ayer en la madrugada viví una experiencia bastante desagradable y es horrible que este tipo de cosas sigan pasando entre los seres humanos”, afirmó la cubana en las historias de su cuenta oficial en Instagram.

Aylín Mujica brindó mayores detalles sobre su secuestro en Suelta La Sopa de Telemundo

Aylín Mujica estuvo presente como presentadora invitada en la transmisión de este martes 13 de octubre de ‘Suelta La Sopa’, por lo que decidió brindar información detallada sobre el secuestro exprés que sufrió en Ciudad de México:

“Yo tenía que venirme en un vuelo de México que salía a las seis de la mañana y la persona que me iba a llevar no respondió porque era domingo, entonces yo me vi en la necesidad de pedir un transporte y ese transporte no llegaba, por lo que me fui a la calle por el nervio de no llegar al aeropuerto y camino como dos cuadras en una zona cerca de Polanco en la Ciudad de México… Camino como dos cuadras y agarro un taxi que veo en la calle, y de pronto me subo y me pusieron una navaja”, declaró la actriz frente a las cámaras del show de Telemundo.

La estrella de la recordada telenovela ‘Corazón valiente’ continuó mencionando: “El señor se volteó, me puso una navaja y me dijo: ‘No te quiero hacer daño, no te voy a hacer nada. Simplemente necesito dinero, perdí mi trabajo y necesito dinero. Necesito que me ayudes.”

Mujica al borde del llanto manifestó que el conductor del vehículo la tuvo en cautiverio por varias horas mientras la desplazaba por varios cajeros automáticos de la capital azteca para que ella sacara todo el dinero que tenía disponible en sus tarjetas bancarias.

Asimismo, confesó que sintió mucho miedo de perder la vida mientras se encontraba secuestrada; pero fue muy enfática al asegurar que en todo momento puso su fe en “Dios y en los ángeles” para que le permitieran salir ilesa del incidente.

#AylinMujica nos cuenta la terrible experiencia que vivió al ser víctima de un secuestró exprés. (Mira la nota completa en https://t.co/a8ZTX7NhoO) pic.twitter.com/QOcY9wfGIP — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) October 13, 2020

Otras personalidades han sido secuestradas en Ciudad de México

Personalidades como la primera actriz Laura Zapata han declarado haber sido víctimas de secuestros en la capital azteca en el pasado. Por fortuna, han logrado salir airosas de esos difíciles momentos.

La Razón de México reseña que Laura Zapata y Ernestina Sodi “fueron secuestradas el 22 de septiembre de 2002 cuando salían del Teatro San Rafael, tras un ensayo de la obra “La casa de Bernarda Alba” en la que participaba la primera.”

El diario mexicano detalló que Zapata en ese momento fue liberada para que pudiera negociar el rescate de su hermana Ernestina Sodi con el resto de su familia. Sin embargo, Sodi fue liberada después de 16 días en cautiverio.

Sigue a AhoraMismo en Instagram