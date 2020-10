Chiquis Rivera interpuso demanda de divorcio de Lorenzo Méndez: ¿Cuál fue la razón? [VIDEO]

Chiquis Rivera introdujo una demanda de divorcio de Lorenzo Méndez en la Corte Superior de Los Ángeles por “diferencias irreconciliables”. Según detalló el show Ventaneando, la cantante presentó la querella el pasado lunes 19 de octubre, justo un día después de haber regresado de un viaje que realizó a Ciudad de México por motivos laborales.

De acuerdo con los documentos de la demanda que fueron presentados en exclusiva por Ventaneando, la pareja estaba separada fisicamente desde el pasado 16 de septiembre, pero es hasta la presente fecha que decidieron formalizar la separación con la demanda que fue interpuesta por Rivera.

La querella también detalló que los cantantes se casaron por bienes separados y según lo estipulado en el acuerdo prenupcial, ambas partes renuncian a recibir algún tipo de pensión. Sin embargo, Chiquis solicitó que Méndez pague los honorarios de sus abogados en el proceso legal que enfrentan.

En un apartado de la demanda de divorcio se menciona que tanto Chiquis Rivera como Lorenzo Méndez tienen ordenes de restricción mientras dure el proceso del divorcio y que aplican para cualquier lugar del estado de California, según detalló Ventaneando.

Por otra parte, Méndez tiene 30 días para contestar la demanda de divorcio después de haber sido notificado. En caso que no conteste a la solicitud, la corte puede emitir órdenes que lo afecten, entre las que destacan: Pago de honorarios y costos legales.

Nina Goharii, abogada de Chiquis Rivera, fue contactada por el show televisivo “Ventaneando” para que emitiera comentarios de un aproximado del tiempo que podría durar el proceso de divorcio de la pareja, pero ella decidió no emitir ningún tipo de comentario hasta estar autorizada por su clienta para hablar con la prensa.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, una de las parejas más importantes del regional mexicano, contrajeron matrimonio en una ceremonia que se celebró el 29 de junio de 2019 en Pasadena, California. Con estrictas medidas de seguridad, los cantantes se juraron amor eterno con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos.

A inicios del 2020, la pareja manifestó a través de sus redes sociales y en encuentro con los medios de comunicación que estaban enfrentando una crisis matrimonial, pero que estaban haciendo todo lo posible para superarlo con completo éxito.

A mediados del mes de septiembre de 2020, Chiquis Rivera emitió un comunicado de prensa a través de su cuenta en Instagram en donde manifestaba que se había separado de Lorenzo Méndez en los mejores términos. Sin embargo, la pareja seguía legalmente casada hasta el pasado 19 de octubre que la cantante formalizó la demanda de divorcio.

¿Quién es el hombre que apareció besándose con Chiquis Rivera en Ciudad de México?

Suelta La Sopa transmitió el pasado 19 de octubre unas imágenes exclusivas que captaban a Chiquis Rivera besándose con un empresario llamado Jorge Cueva en horas de la noche del domingo 18 de octubre en un reconocido hotel de Ciudad de México. En las imágenes también se podía apreciar a la pareja caminando agarrados de las manos mientras se dirigían a un ascensor del lugar.

Tanto Cueva como Rivera aseguraron que no sostienen ningún tipo de relación amorosa y enfatizaron que simplemente son socios en un proyecto que próximamente estará lanzando el empresario mexicano.

Chiquis Rivera continuaba legalmente casada con Lorenzo Méndez al momento que se filtraron las imágenes en donde se podía ver mientras se besaba con Jorge Cueva, conocido en el mundo de los negocios por ser propietario de varios restaurantes en el estado de California.

