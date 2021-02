Chiquis Rivera reaccionó a los rumores de que Lorenzo Méndez tiene otra

La historia de amor y desamor entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez parece de nunca acabar. Y esta vez cuando anda circulando el rumor de que cantante estaría dándose una nueva oportunidad dejando entrar al corazoncito a otra mujer, los seguidores de la parejita están atentos a los últimos sucesos.

Varios medios como el programa de televisión Suelta la sopa aseguran que el exintegrante de la Banda el Limón, estaría viviendo un romance con una guapa chica, de quien afirman incluso, guarda cierto parecido con la hija de la fallecida Jenni Rivera.

Y tratando de saber qué piensa Chiquis Rivera de que su ex esté tal vez saliendo con otra mujer, reporteros cuestionaron a la cantante a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, y aunque inicialmente trató de ignorar el tema, luego lanzó una frase que no necesitó de nada más.

Chiquis reacciona a los rumores de que Lorenzo Méndez tiene nuevo amor | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Chiquis Rivera suelta sorpresiva frase tras supuestamente Lorenzo Méndez ya tener una nueva conquista y que, según dicen, se parece a ella. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que… 2021-02-22T23:09:02Z

“¿Qué opinas de la nueva conquista de Lorenzo que están diciendo que se parece mucho a ti?”, fue la pregunta directa que le lanzó una reportera a lo que la artista tras unos segundos de silencio se fue del sitio y dijo: “Chiquis solamente hay una”.

Minutos antes la cantante también había sido interrogada sobre si todavía hablaba con Lorenzo y aunque le recordaron que el joven le mandó flores y hasta un arreglo en forma de tacos para el pasado Día de San valentín, Chiquis Rivera no soltó prenda al respecto y mostró que prefiere no hablar de su ex.

“Ya estamos en el 2021”, fue la respuesta que Chiquis dio a los intentos de la prensa por saber en qué estatus se encuentran sus sentimientos hacia su exmarido.

Lorenzo Méndez también fue abordado por la prensa a su salida de un concierto, y al ser consultado sobre los rumores de que está saliendo ya con otra mujer, los negó y dijo que la joven con la que lo relacionan es solamente una amiga de hace muchos años, a quien conoció desde la escuela secundaria.

“No, ella es mi amiga desde high school. Cada vez que salga y si estoy con una muchacha, no significa que esté con ella. Mi corazón no está listo para andar con otra mujer ahorita”, comentó Lorenzo, quien advirtió que cuando llegue una mujer a su vida, lo hará público, al igual que si se arreglan las cosas con Chiquis Rivera.

“En cuanto esté listo les aviso si tengo o no tengo novia, o si sigo con mi matrimonio, o si no, o cuando esté listo”, dijo el cantante, quien al ser cuestionado sobre si todavía ama o no a Chiquis Rivera, no lo dudó y dijo: “Claro, es mi esposa, es mi esposa”.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se separaron el año pasado en medio de la pandemia, y aunque más tarde anunciaron su reconciliación, en septiembre pasado la cantante anunció su sepración definitiva de su marido, e instauró una demanda de divorcio.

Sigue a AhoraMismo en Instagram