Lorenzo Méndez quiere probar que no abusó de Chiquis Rivera

Chiquis Rivera sigue dando de qué hablar en el mundo de la farándula. Las declaraciones realizadas en su nuevo libro “Invencible” no cayeron nada de bien en los oídos de su ex pareja, el cantante Lorenzo Méndez, a quien la artista acusa de haberla golpeado e incluso escupido en la cara mientras aún estaban juntos.

En declaraciones realizadas por Méndez para el programa Ventaneando y publicadas por Univisión, afirma que nunca maltrató a la hija mayor de Jenni Rivera. “Cada quien tiene su verdad, pero todo bien, habrá una rueda de prensa para platicarles sobre eso (…) En mi vida la he maltratado, estoy dispuesto a un examen de mentiras”, afirmó.

Las declaraciones del intérprete de “Baílame suavecito” llegaron a reforzar las declaraciones que había realizado anteriormente para el programa En Casa (Telemundo), donde recordó lo mucho que amó a Chiquis.

“Yo siempre he sido un caballero. ¿Cómo me vería yo peleando con cualquier persona, especialmente una mujer que amé con todo mi corazón? Mi corazón está limpio, mi conciencia está cien por ciento limpia”, recalcó, afirmando que desde ya perdonaba a Chiquis.

“Le mando mucho amor y la perdono de verdad. Qué bueno que ahorita esté feliz. Las cosas pasan por algo y esa página ya se cerró (…) Que bueno que esté enamorada (…) Puedes buscar cualquier entrevista yo nunca he hablado mal de ella y nunca hablaré mal de ella. Ella estuvo en momentos muy difíciles de su vida y siempre le estaré agradecido por eso ”, señaló el artista, tras afirmar que le deseaba éxito a Chiquis.

“Que le vaya bien en su vida, en su libro, en sus proyectos y qué bueno que esté enamorada”, afirmó Lorenzo Méndez.

Al hablar sobre su libro, Chiquis ha recalcado que no es su intención perjudicar a nadie. “Yo no estoy hablando mal de nadie, yo solamente estoy contando mi historia (…) Por respeto a su madre y a sus hijas yo no he hablado sobre los detalles (…) Con el tiempo todo sale a la luz”, señaló la artista en el programa En Casa (Telemundo).

Las diferencias que han surgido entre Chiquis y Lorenzo Méndez llegan a aumentar la tensión que ya tenían por su divorcio, puesto que ante la ley la pareja sigue casada. El 29 de junio de 2019 el matrimonio se casó bajo el régimen de bienes separados. El 19 de octubre de 2020 Chiquis interpuso una demanda de divorcio, pero a pesar de haber realizado toda la documentación requerida el divorcio aún no ha podido concretarse.

En el intertanto, Chiquis se enamoró del fotógrafo Emilio Sánchez, con quien mantiene una sólida relación y ha revelado que es tanto su amor y felicidad que ha pensado en matrimonio e hijos.

“Él me hace feliz, Emilio me ha hecho pensar más de lo que nunca pensé en mi vida en tener hijos. Él sería un maravilloso padre y me sentiría a salvo casándome con él y teniendo hijos con él. Él es el elegido”, señaló la artista en declaraciones realizadas en su podcast Chiquis and Chill.