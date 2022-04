La abuela de Chiquis sorprende al hablar de sus fotos sensuales. ¿Qué dijo Doña Rosa de su nieta?

Doña Rosa Saavedra, la abuela materna de Chiquis había sido incapaz de decir algo negativo o condenarla por alguna cosa hasta hace poco. Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado desde que los hijos de Jenni Rivera decidieron pedir una auditoría de las empresas que les dejó su mamá.

La matriarca de la familia Rivera hizo un comentario inesperado sobre las fotos de Chiquis en las que sale ligera de ropa. “Sí, sí que da pena”, reconoció Doña Rosa cuando la prensa, que la increpó en un aeropuerto, le preguntó qué opinaba de las fotos más arriesgadas de su nieta.

No debe ser fácil para ella ver a Chiquis enseñando tanta piel. Sin embargo, a pesar de las crisis familiares, no hay duda de que la artista y empresaria sigue siendo su consentida. Después de su sorprendente respuesta, la atenuó agregando que “si a ella le gusta y si ella en esa forma usa la mercadotecnia, pues allá ella ¿verdad?”, continuó Doña Rosa. “Está guapa y todo, no lo necesita, pero pues cada quien es libre de hacer lo que le da la gana”, concluyó.

Si bien que Doña Rosa lanzara una pequeña crítica contra Chiquis, el que vea todo con una apertura impresionante para una abuela no es raro. Como buena líder de una familia de artista, debe haber visto de todo.

Quizá, Doña Rosa también en el fondo entiende que Chiquis está en un proceso personal y de ayuda a los demás.Como ha explicado muchas veces, la publicación de sus fotos atrevidas es un acto de amor a sí misma, de aceptación y de agradecimiento a su cuerpo.Además, quiere inspirar a otras mujeres con su misma contextura a quererse a sí mismas.

“El accesorio más valioso es la seguridad en ti misma. #AmorPropio”, comentó Chiquis Rivera, asegurando que cada quien debe aceptarse tal y como es. Es una de las frases que Chiquis ha usado para acompañar sus imágenes más atrevidas en sus redes sociales. Su mensaje, más que claro.

Los fans de Chiquis reaccionaron contra Doña Rosa cuando se enteraron de las críticas, algo que probablemente la artista desaprueba. Para Chiquis, ella es más que una abuela. De hecho, más que una vez la ha llamado de “madre”. Mientras Jenni estudiaba y trabajaba, fue Doña Rosa quien cuidaba de la pequeña. Después de todo, se trataba de una mamá adolescente. Jenni Rivera tenía apenas 15 años cuando tuvo a su hija mayor.

Lo que muchos olvidan es que La Diva de la Banda también tuvo sus imágenes sensuales, en las que es posible se haya inspirado Chiquis. Claro, en su época recién empezaban las redes sociales y no circulaban por todas partes, pero aquí hay una que usó para promocionar el tema “Tu camisa puesta“.

Lo cierto es que más allá de las opiniones negativas sobre las fotos de Chiquis por temas de moralidad o hasta de criterios estéticos negativos y absurdos, hay muchas mujeres que se han sentido identificadas con ella y le han agradecido su valentía al publicarlas.

“Hermosa te admiro por ser la mujer que eres bien fregona! Bendiciones”, escribió una fan.

“Gracias por inspirarme”, agregó otra.