Chiquis Rivera se sincera sobre lo que siente por su abuela: ¿Qué dijo?

Los seguidores de Chiquis Rivera han estado al tanto del distanciamiento que la cantante tiene con varios miembros de su familia desde el año pasado, entre ellos, su abuela Doña Rosa, con quien se molestó luego de que hiciera comentarios negativos sobre su hermano menor, Jhonny.

Y aunque la polémica generada porque el joven pidió a finales del año pasado que su tía Rosie y su tio Juan, presentaran una contabilidad detallada acerca de la manera cómo se habían manejado las finanzas que dejó la fallecida Jenni Rivera, la cantante asegura que su abuelita sigue ocupando un lugar importante en su vida.

La intérprete de música regional mexicana, quien ha dicho varias veces que si alguien le hace algo malo a Jacqie, Jenicka, Jhonny o a Michael, es meterse con ella directamente, asegura ahora que entiende la manera como reaccionó su abuela y que la quiere mucho.

Chiquis abrió su corazón en entrevista con el diario La Opinión, donde habló de su libro “Invencible”, y fue allí que mencionó que echa de menos a la mamá de su madre.

“Mi abuelita es y siempre será una gran parte de la mujer que soy, la quiero mucho, la extraño muchísimo, desafortunadamente cosas pasaron. Me hubiera gustado que las cosas fueran diferente, yo la entiendo a ella, tiene que estar con sus hijos. Por un tiempo no lo entendí, ahora tengo que entender, y yo sé que ella me entiende que yo también tengo que estar con mis hijos, que son mis hermanos, porque no tienen a su mamá, no tienen a su papá pero tienen a su hermana”, dijo la exesposa de Lorenzo Méndez.

Chiquis mencionó de paso que un problema que ha ocurrido en su familia tiene que ver con no llevar una buena comunicación, la que ahora está totalmente rota.

“Ahorita yo creo que el error que cometimos o cometemos muchos en familia, en cualquier relación es, no hablar, es importante hablar, hablando se entiende la gente, preguntar, no asumir y eso yo creo que fue lo que pasó”, dijo la artista. “Ahorita sí no hay comunicación, es mutuo el no tener esa comunicación, yo creo que ahorita estamos bien así, yo le pido a Dios todos los días por ella, por mi familia, pero ahorita creo que estamos más tranquilos y en paz así”.





Chiquis lanza Invencible. En exclusiva: rechazo, desilusión y tormentosa relación con Lorenzo Méndez Chiquis Rivera lanza su tercer libro 'Invencible', la entrevistamos en exclusiva y nos confiesa cómo terminó en una depresión y cómo rearmó sus pedazos para volver a quererse y levantarse. 2022-02-08T11:21:23Z

Tras las diferencias con Chiquis el año pasado, Doña Rosa criticó la actitud de los hijos de Jenni Rivera y arremetió contra Johnny.

“Si está pidiendo auditoría, Johnny el hijo más pequeño de Jenni, es porque él está impuesto a gastarse todo su dinero. Está esperando más dinero para seguir gastando. Porque acá no han trabajado como debe de ser”, dijo Doña Rosa al programa Hoy Día, de Telemundo. “Los que han trabajado han sido mis hijos, que viene siendo Rosie y Juan”.

Sobre su libro nuevo, Chiquis agregó que se siente “invencible de poder realizar mis sueños, de realmente enfrentarme a lo que venga ya, especialmente porque Johnny va a cumplir 21 años (su hermano menor, del que es su tutora), ya me siento como que puedo hacer lo que yo quiero Con mi música ahora me siento mucho más segura, así que en ese aspecto sí puedo decir que me siento invencible, libre”.