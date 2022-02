Chiquis Rivera confiesa que su exesposo, Lorenzo Méndez, la rechazó sexualmente

Han pasado solo unos días desde que Chiquis Rivera lanzó su nuevo libro, titulado “Invencible”, donde la cantante quiso abrirse más aún con su público, tocando todo tipo de temas personales, y uno de los capítulos ha dejado perturbados a muchos seguidores de la intérprete, donde confesó lo doloroso que fue para ella recibir un rechazo sexual de quien fuera su esposo, Lorenzo Méndez.

En varias páginas de su libro, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera hizo recordar a comentarios similares hechos en un libro anterior por Adamari López, cuando dijo haber sido rechazada sexualmente por su exesposo Fonsi, lo que generó tristeza en la joven.

Chiquis le confesó al diario La Opinión que ese momento fue muy duro para ella, especialmente por los efectos que un rechazo así tiene en aspectos como el autoestima, que incluso la llevó a sentirse fea.

“Eso fue muy difícil. Tuve que llorarlo, y verme en el espejo y decirme cosas bonitas: ‘¿sabes que?, Me gusta tu sonrisa, me gusta el color de tus ojos’… Decirme cosas que sí realmente me gustan de mí misma, porque por mucho tiempo no me quería ver al espejo”, confesó la hija de la Diva de la Banda, en su entrevista.

A pesar de la tristeza que le ocasionó ese rechazo de su exmarido, Chiquis dijo que lo usó más tarde a su favor para poder empoderarse y entender que es una mujer bella y valiosa.

“Yo estaba como que ‘ya no estoy atractiva… Espérame, no voy a dejar que una persona me haga sentir así, yo me tengo que amar’. Tuve que regresar a eso, porque yo sí sentía, yo me amo, yo me quiero, yo me caigo bien, pero luego llega algo y te tumba”, agregó la cantante, quien reveló que para terminar su libro pasaron más de tres años, en los que hubo momentos fuertes en los que revivía un poco esos dolores.

Y algo que la cantante dijo haber aprendido del rechazo sexual de su esposo que narró en el libro, es que no es justo con uno mismo permitir que otras personas generen tanto daño en cada quien.





“Hay que recoger los pedacitos y llenarte, llenarte de positividad, de luz, pero sí toma tiempo. No dejemos que una persona tenga tanto poder sobre nosotros, eso es muy importante”, concluyó Chiquis al referirse a ese momento triste en su vida con Lorenzo.

Hasta el momento el exesposo de la cantante, con quien Chiquis puso punto final a su matrimonio en el 2020, no se ha referido a las declaraciones de su exmujer.

Chiquis también mencionó que un objetivo de su libro es que quienes lo lean puedan ver que si ella ha pasado por situaciones duras y ha aprendido a salir de ellas y no estancarse en la pena, sus seguidores también pueden hacerlo.

“Yo quiero que las personas que lean este libro, digan: ‘Wow, si ella pasó por todo esto y sigue adelante con una sonrisa, y sigue positiva, yo también puedo’… Yo sé que no soy la única que ha pasado por esto, sí soy muy abierta, muy transparente, unos lo puedan ver malo, que sea algo negativo, pero yo la verdad lo siento como que es parte de mi misión”, dijo la cantante.





“Y quiero que las personas que lean este libro que digan que si están en una relación que es media tóxica, que sepan y que tengan la fuerza de decir: ‘esto ya no es bueno para mí, yo estoy viendo unas cosas que está diciendo Chiquis’. Y ojalá que ellos tengan también la fuerza, que yo les dé la fuerza de salir de esa de esa situación, y que digan, ‘pues si ella pudo yo también puedo, yo también soy invencible'”, agregó la mexicoamericana.