Ex de Chiquis Rivera estalla contra ella por cosas que dijo en su libro “Invencible”

Chiquis Rivera lanzó hace con bombos y platillos su libro “Invencible”, donde habla abiertamente de diferentes aspectos de su vida como sus relaciones familiares y sentimentales, y siguen surgiendo dardos desde diferentes lados, de personas molestas con lo que se dice de ellos en la biografía de la joven cantante.

Uno de ellos es el empresario Mr. Tempo, quien fue muy sonado a finales del 2020, luego de que los paparazzi lo captaran comiéndose a besos con Chiquis en un hotel en México, cuando todavía era esposa de Lorenzo Méndez, y llevaba muy poco separada.

Y es que a pesar de que la intérprete asegura en su libro que tuvo una química fuerte con Mr. Tempo y que el joven le bajó el cielo y las estrellas, lo que resultó no ser real, pues el empresario tenía novia, por lo que según ella, optó por terminar su romance, a Mr. Tempo esas declaraciones no le han caído nada bien.

El mexicano habló con el programa de televisión “De primera mano”, donde dejó ver de paso que no guarda buenos sentimientos hacia la cantante, tras leer lo que dijo de él.

“No quiero volver a hablar de ese tema. Me vale lo que haya dicho esa vieja…Yo soy un empresario, no ocupo de chismes. La neta. Soy el empresario más exitoso en California”, dijo el hombre, con quien Chiquis planeaba invertir en un tequila.

“No me interesa andar en chismes de vecindad, de lavadero, solamente así agarran fama. Soy un caballero, y tengo pruebas y (mensajes de) WhatsApp y tengo fotos, pero eso no se hace, eso no es de hombres”, agregó, diciendo que no iba a revelar cosas de la hija de Jenni Rivera, a pesar de que ella lo deja mal parado.





Play



Mr. Tempo explota contra Chiquis y declaraciones en su libro | De Primera Mano #ChiquisRivera revela fuertes vivencias de su matrimonio en su nuevo libro, y asegura ella se casó enamorada de #LorenzoMéndez. Además, Mr. Tempo da su versión de su relación y explota contra la cantante. ¿Cuál fue la razón? No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m.… 2022-02-08T23:46:49Z

“Ella quiere agarrarse y hablar de mí, que no sé qué fue lo que dijo y ni me interesa, yo estoy mil por ciento tranquilo de que lo que hicimos fue naturalito y sin mala intención”, agregó el empresario. “Dios y ella sabemos exactamente qué pasó y cómo pasó, no ocupo de sus chismes baratos, gente sin quehacer. Vamos como los cangrejos, para atrás: nos encanta el chisme, nos encanta ver qué hace el vecino”.

Mr. Tempo aseguró que en ningún momento planeó tener una relación con la cantante con intenciones de aprovecharse de ella en un negocio.





Play



Mr. Tempo suelta la sopa: ¿el beso con Chiquis Rivera fue parte de una trampa? | Suelta La Sopa Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Jorge Cueva, Mr. Tempo, reveló a 'Suelta La Sopa' si el beso con Chiquis Rivera fue parte de una trampa y si aún hay algún tipo de relación entre ellos. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP SUSCRÍBETE: bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas… 2020-11-03T23:40:53Z

“Quería hacer un tequila con ella, pasaron otras cosas físicas y nada fue planeado. Entonces, ojalá por el bien mental de ella, no haya dicho mentiras y si en su mente se hizo su propia historia, yo tengo pruebas”, agregó Mr. Tempo al programa de televisión.

Y mostrando aun más su molestia, le mandó un fuerte mensaje a Chiquis.





Play



Chiquis Rivera a los besos con otro hombre ¡Imágenes exclusivas! | Suelta La Sopa Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. ¡EN EXCLUSIVA! Tenemos imágenes de Chiquis Rivera dándole tremendo beso en la boca a Mr. Tempo, lo que deja al descubierto ¿su romance? Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo… 2020-10-19T22:51:40Z

“No soy tan corriente, no ocupo chismes de la familia Rivera para jalar más fama”, dijo el famoso ex de la cantante.

En una reciente entrevista con el periódico La Opinión, de Los Ángeles, al hablar sobre su libro “Invencible”, la cantante aseguró que después de ver el resultado, que le tomó tres años, se siente muy feliz, liberada y tranquila en el corazón.

“Sé que quizás es como reabrir ciertas heridas, ciertas cosas que han pasado, que quizás muchas personas se les ha olvidado, y para mí también. Al escribir este libro fue una forma de terapia, me ayudó a sanar muchísimas cosas, fueron casi 3 años de escribirlo… Todo el pasado se queda atrás, se queda en este libro, siento como que ya no tengo que cargar con eso”, comentó Chiquis. “A los que les interesa saber ciertas cosas, no mas es de chismes, o aclarar, hay mucho más este libro, es poder inspirar y empoderar, y ojalá ayudar a las personas que han pasado por las cosas que yo he pasado, y no encuentran salida”.