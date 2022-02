Chiquis Rivera posa ligerita de ropa y logra casi 400 mil: [Video]

Chiquis Rivera no solamente es una de las cantantes más famosas del mundo del entretenimiento latino en Estados Unidos, sino que además es una mujer hermosa, que ha sabido luchar contra estereotipos, defendiendo las belleza de las mujeres voluptuosas y con libras de más.

Y esta vez la cantante de música regional mexicana encantó a sus fieles seguidores de Instagram, por cuenta de una portada digital de la revista People en español, en la que luce despampanante, en un bikini blanco, con transparencias, con el que presumió de su sensualidad.

En el video, que logró ya casi 400,000 vistas, en solo unas horas, se aprecia a Chiquis radiante, llena de fuerza y muy guapa.

La publicación tituló la portada con la frase: “Chiquis en su mejor momento”, destacando la buena etapa por la que atraviesa la cantante.

Chiquis se mostró muy emocionada con la portada y aprovechó para darle las gracias a sus seguidores y a People en español por además estar impulsando su libro nuevo.

“Gracias a toda la bella familia de @peopleenespanol por esta portada tan especial y por apoyar mi nuevo libro”, comentó la hija de la fallecida Jenni Rivera en su mensaje en Instagram. “Siempre han estado ahí cubriendo cada momento de mi carrera y se los agradezco!”.

Los fieles admiradores de la cantante no pudieron ocultar su agrado ante la portada, y reaccionaron con todo tipo de comentarios y mensajes halagadores.

“Chula”, “bella, Yessss🙌 congrats this is incredible”, “Te amo y te admiro un chingo ❤️”, “te adoro mi princesa linda, mi chiquis” y “te ves hermosa”, fueron algunas de las frases con las que respondieron los fans de la artista al video.

A pesar de los elogios hacia la cantante, no faltan quienes critican a Chiquis por no lucir una figura de modelo maniquí, quienes siempre están siendo crueles e injustos, algo que a ella le duele, según confesó en noviembre del año pasado en diálogo con Jomari.

“He mejorado en las alfombras rojas, ya no me preocupa tanto. Lo que quiero es sentirme bien en el vestido. Pero, sí, me da tristeza y coraje porque, si ese mismo vestido lo tuviera una chica delgada talla 2 o 4 no la criticarían. Igual que con mis fotos, puedo hacer la misma foto que hace una muchacha delgada que tiene lo suyo, pero yo también tengo lo mío, y a mí me critican”, confesó Chiquis.

“No. No soy la mujer delgada que quizás algunos quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja, pero lo que SÍ soy, es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos e intentar algo diferente, fuera de lo frecuente”, dijo también recientemente en un mensaje de Instagram, donde afirmó que aunque muchos la llamen vulgar, ella se considera una mujer muy sexy.

“Soy una mujer real, tal como cuál. Una mujer segura de sí misma, pero empezando con el corazón. Así que a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan que me tienen sin COJONES! Rostro boca arriba así como a @karolg I love myself… and so should you”, concluyó.